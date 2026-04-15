Cornejo espera un decreto de Milei para poder cobrar peaje en rutas nacionales

El Gobierno provincial confirmó este martes que la Nación sacará con un decreto "para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas , avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio de esas provincias".

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¿De qué se trata el decreto en cuestión? Según explicó el ministro de Gobierno de la provincia, Natalio Mema, Javier Milei habilitará a los gobernadores a establecer el cobro de peaje en las rutas nacionales que han comenzado a intervenir con recursos propios. Son dos en el caso de Mendoza : la 40 y la 143.

Respecto de la ruta 143 , en el sur, el Gobierno provincial ya adjudicó la obra. En total se van a intervenir 107 kilómetros de esa vía, que sirve de conexión entre los departamentos de San Rafael y San Carlos . La inversión será de 62.868 millones de pesos .

Por su lado, en la ruta 40 , el Gobierno provincial ha encarado un "plan de transformación integral" en un tramo de 16 kilómetros que va desde calle Paso hasta la Variante Palmira, en el Acceso Sur. Planea gastar allí casi 89.000 millones de pesos . El proceso licitatorio arrancó a comienzos de febrero .

"El resto de las provincias está siguiendo el paso de Mendoza, pidiendo rutas para arreglar y recuperar (fondos) por peajes. Nosotros ya lo hicimos y estamos esperando el decreto para poder recuperar mediante peaje", explicó Mema, respecto del resultado de la reunión de Cornejo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que derivó en el anuncio de la medida nacional.

Hay que recordar que ambas obras se financiarán con el Fondo de Resarcimiento, es decir, la compensación histórica de 1.023 millones de dólares que Cornejo destinó a una variada gama de inversiones.

En cuanto a los peajes, el Gobierno provincial planea que el sistema debute en otra obra vial financiada con ese fondo. Se trata de la refacción a lo largo de dos tramos de la Ruta Provincial 153, en el Este provincial, los cuales podrían quedar terminados durante el segundo semestre del año.

El primer segmento, que une Las Catitas con Ñacuñán (Santa Rosa), registra un avance del 50%. En tanto, el segundo tramo —continuación hasta el límite con Monte Comán— alcanza el 65%.

Esta traza de 180 kilómetros será la primera en incorporar un sistema de peaje administrado por la Provincia, una decisión que responde a una de las condiciones establecidas para el uso de los fondos provenientes de Portezuelo del Viento: el repago de las obras.

“El peaje va a estar una vez que la ruta esté totalmente en condiciones y va a ser uno solo", explicó en marzo la subsecretaria de Infraestructura de la provincia, Marité Baduí. Según detalló, el sistema será físico, con barreras, y estará ubicado en Ñacuñán, a la altura del control fitosanitario del Iscamen.

Más obras en rutas nacionales

Pero el Gobierno provincial va más allá y cree que con el futuro decreto de Milei lo habilitará a seguir arreglando rutas nacionales que pasan por la provincia. Tiene en vista particularmente a otros tramos de la Ruta 40. Uno de ellos es la autopista a San Juan, que depende de la Nación pero está paralizada.

"Estamos pidiendo que nos habiliten y cedan un crédito con algún organismo multilateral para tener financiación", señaló al respecto el ministro Mema.

Las obras que piensa Cornejo en este trazado, así como en la misma ruta pero en el límite con Neuquén (tramo Bardas Blancas), no dispensan al Gobierno nacional de cumplir la promesa de cubrir los costos de la primera etapa de doble vía a San Juan.

Se trata de las obras entre el Aeropuerto provincial y Lavalle, para las cuales han asumido el compromiso de hacerlas varios funcionarios nacionales, entre ellos, el ministro del Interior Diego Santilli.

El Gobierno provincial todavía asegura que esta obra la tiene que terminar Milei.