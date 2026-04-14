Cornejo se reunió con Karina Milei y ratificó la "agenda conjunta" con el Gobierno nacional

Alfredo Cornejo ratificó la "agenda conjunta" con el Gobierno nacional en el marco de una reunión con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei , y otros funcionarios de la Casa Rosada.

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El gobernador recaló en el despacho de Karina Milei durante una visita a Buenos Aires, en la cual también defendió al Gobierno nacional en público. Ocurrió en el evento AmCham Summit 2026.

Cornejo sostuvo en el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina que “no hay que cambiar el rumbo de la macroeconomía . Es imprescindible que continúe de esta manera”.

Eso sí, en paralelo, planteó la necesidad de avanzar en una reforma fiscal integral que simplifique el sistema impositivo, elimine tributos distorsivos y revise el esquema de coparticipación para generar incentivos reales al sector privado.

La reunión en la Casa Rosada terminó de configurar un respaldo político importante para Milei en medio de la crisis política provocada por los cuestionamientos al jefe de gabinete Manuel Adorni , la inflación que en lugar de bajar sube y otros problemas de la economía, que golpean a los gobernadores por la caída de la recaudación .

La convocatoria de Karina Milei incluyó a otro mandatario aliado, el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio. Estuvieron, además de Cornejo y Frigerio, el ministro del Interior, Diego Santilli; y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.

Entre otros temas de gestión, el Gobierno nacional les confirmó a los gobernadores que avanzará con un decreto para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio de esas provincias.

Hay que recordar que Mendoza avanza con obras en rutas nacionales que se financian a través del fondo de resarcimiento provincial. Pero además, pretende cobrar peajes en esas vías.

En definitiva, los gobernadores Frigerio y Cornejo "ratificaron el rumbo del Gobierno y el acompañamiento de dichas provincias, además de destacar el trabajo conjunto que ambos llevan adelante con el Gobierno Nacional", señaló un comunicado oficial sobre la reunión.