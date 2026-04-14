Cornejo en AmCham: defendió el rumbo macroeconómico y pidió una reforma fiscal para impulsar inversiones

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , participó del AmCham Summit 2026 , realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde el eje estuvo puesto en el federalismo como motor del crecimiento y la necesidad de generar condiciones estables para atraer inversiones.

Marcelo D'Agostino se presentó ante la Justicia y entregó un arma de fuego tras la denuncia por abuso sexual

Con presencia de Cornejo, Caputo aseguró ante empresarios que el rumbo del Gobierno "no va a cambiar"

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina , reunió a gobernadores, funcionarios y empresarios para debatir el rol de las provincias en el desarrollo económico. En ese marco, Cornejo integró el panel “Debate Federal I” junto a Rogelio Frigerio y Alberto Weretilneck.

Durante su exposición, el mandatario mendocino fue contundente al respaldar la política económica nacional: “No hay que cambiar el rumbo de la macroeconomía. Es imprescindible que continúe de esta manera”, afirmó. Además, valoró avances como la modernización laboral y otras reformas impulsadas a nivel nacional.

En paralelo, planteó la necesidad de avanzar en una reforma fiscal integral que simplifique el sistema impositivo, elimine tributos distorsivos y revise el esquema de coparticipación para generar incentivos reales al sector privado.

Cornejo destacó que Mendoza llega bien posicionada a este escenario, tras haber ordenado sus cuentas públicas y generado condiciones de previsibilidad. “Hemos reducido el gasto público en los últimos años y bajado la carga impositiva. Eso nos permite ofrecer reglas claras y seguridad jurídica”, sostuvo.

Participé del #AmChamSummit en Buenos Aires, un espacio clave para debatir el rol de las provincias en el desarrollo del país y la generación de inversiones. En el panel Debate Federal I expusimos junto a los gobernadores @frigeriorogelio de Entre Ríos y Alberto @Weretilneck de… pic.twitter.com/tNSiop8BfI

En ese sentido, remarcó que la provincia nunca entró en default y que mantiene un Estado enfocado en funciones clave como educación, salud, seguridad y justicia. También subrayó la baja litigiosidad y el fortalecimiento institucional como factores que favorecen el clima de inversión.

El gobernador puso especial énfasis en la diversificación productiva, con foco en sectores estratégicos. Señaló avances en energía, con el desarrollo del norte de Vaca Muerta, y en minería, particularmente en proyectos de cobre y potasio con respaldo legislativo.

Además, mencionó el crecimiento del turismo y mejoras en la ganadería como parte de una estrategia para ampliar la matriz productiva de la provincia.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó del AmCham Summit 2026, El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó del AmCham Summit 2026. Gobierno de Mendoza

El rol de las provincias y el reclamo por más incentivos

Durante el panel, Frigerio sostuvo que es clave que al Gobierno nacional “le vaya bien” para consolidar la estabilidad, mientras que Weretilneck destacó que “el país productivo es el país de las provincias” y pidió avanzar en la devolución de potestades desde el Estado nacional hacia las jurisdicciones.

En esa línea, Cornejo insistió en que la estabilidad macroeconómica es condición indispensable, pero advirtió que el actual esquema de distribución de recursos no genera incentivos suficientes para el desarrollo del sector privado en todo el país.

“Hay que cambiar fiscalmente para tener más actividad privada en las provincias y lograr un verdadero equilibrio regional”, concluyó.

El AmCham Summit 2026 reunió a referentes del ámbito político, judicial y empresarial, con la participación de figuras como Javier Milei, Luis Caputo y Jorge Macri, en un espacio que buscó articular una agenda común de crecimiento con foco en el desarrollo federal.