Variante Norte: el proyecto vial para mejorar la conexión desde la Ruta 7 hacia San Juan

Mientras la Variante Palmira - Agrelo se lleva todas las luces por ser una ambiciosa obra nacional que mejorará la circulación en el Corredor Bioceánico, desde la misma Ruta 7 a solo 4 kilómetros hacia el oeste, el gobierno provincial trabaja en una “ Variante Norte” , para conectar esta vía con la Ruta 40 en Lavalle . Es decir, se propone agilizar la circulación hacia San Juan .

La Provincia le quitó la concesión de explotación a una petrolera: el motivo

El Gobierno provincial confirmó la validez del convenio con Vialidad Nacional y rechazó una denuncia de la oposición

El proyecto de Vialidad Provincial , a diferencia de la Variante Palmira, no plantea construir una traza directa si no intervenir una red de caminos que mejorarán el transporte de cargas en una zona de crecimiento productivo como lo es la triple frontera entre el oeste de San Martín , el norte de Maipú y el sur de Lavalle . Actualmente circulan unos 500 camiones por día por allí.

Se trata de un plan de obras proyectadas en tres rutas provinciales a mediano plazo. La Ruta 33 es la más importante de las tres, ya que comienza en la RN 7 en el distrito maipucino de Fray Luis Beltrán , y culmina en la Ruta 34 , en el este de la Villa Tulumaya de Lavalle . Desde allí se puede conectar directo hasta la Ruta Nacional 40 .

También Vialidad Provincial intervendrá la Ruta 31 , que conecta la RP 33 hacia el este con la Ruta 41 en el distrito de Tres Porteñas (San Martín) . Allí se trabaja en mejorar un cruce sobre el Río Mendoza.

Este camino cobra relevancia, porque el plan prevé la construcción de la nueva Ruta 35 a pocos metros del puente del río, actualmente demarcada como un camino rural que va desde sur a norte sin pavimentación.

Resultará clave para salir rumbo a la Ruta 34 en Costa de Araujo (Lavalle) y descomprimir la Ruta 41, que corre en la misma dirección, pero desemboca en Nueva California, entienden en Vialidad.

Plan de refuncionalización

El director de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, le explicó a Los Andes que “se trata de un proyecto que refuncionaliza y renueva la red de caminos de la zona para que estas, en conexión con la RP 34 que va a la Ciudad de Lavalle y a la RN 149 al Encón, operen como una salida para la producción agrícola local que crece en la zona”.

“A su vez, servirá como variante para los vehículos de carga pesada que van o vienen de San Juan con el fin de que se circulen entre la RN 40 y la RN 7 sin pasar por el Gran Mendoza”, consideró el funcionario.

Variante Norte-Vialidad Provincial El titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, con el mapa de la Variante Norte. Prensa Gobierno de Mendoza

En ese sentido, analizó que la conexión de la RN 7 con la 40 presenta tres posibilidades actualmente: Carril Chimbas (RP 41), Carril San Pedro (RP 61) y Las Margaritas (RP 33).

“El Chimbas está demasiado al Este. El San Pedro es de tierra y hay que expropiar, por lo cual el más viable es Las Margaritas, que además ayuda a que la producción del Este llegue a esta, a través del puente de la RP 31”.

La inversión en total en el paquete de obras de esta primera etapa es de $13.144.743.449 y los trabajos se culminarían en el segundo semestre de 2026.

Ruta 33, la primera obra en marcha

Vialidad Provincial avanzó con los primeros trabajos en la Ruta 33 (también conocida como carril Las Margaritas) para reasfaltar 5,6 kilómetros en el tramo que va desde la Ruta 20 hasta la Ruta 31, en el límite entre Maipú y Lavalle.

Las tareas comenzaron con la limpieza de la zona de trabajo, los ensanches y el emparejamiento de banquinas. En los próximos días se iniciará el “reclamado”, procedimiento por el cual se triturará la vieja carpeta asfáltica, cuyo pasivo será reciclado por la misma máquina y utilizado como base para el nuevo encarpetado, informaron.

Es decir, por el deterioro de la ruta actual prácticamente es empezar de cero, dicen en el organismo. La licitación de esta obra fue adjudicada en junio pasado a la firma Green S.A, con una inversión de $4.494.743.449. Tiene un plazo de ejecución de 10 meses.

Variante Norte-Ruta 33 Variante Norte. La Ruta Provincial 33 que conecta la Ruta 7 con la Ruta Provincial 34 en Lavalle Gentileza Vialidad Provincial

La obra se encuentra en una fuerte zona productiva con infraestructura de riego y en constante crecimiento y que registra una gran expansión de la chacra, además de haber viñedos y frutales, lo que se explica por la presencia operativa de una de las plantas conserveras más grande del país, ubicada muy cerca de la RP 31, explican.

El plan a largo plazo incluye la pavimentación de un tramo de tierra de 12 km, que abarca desde la RP 31 hasta la RP 34, que dejaría a esta vía como camino rápido desde la RN 7 hasta Lavalle pero el presupuesto aún no está garantizado.

“Debemos atender varios frentes y la idea es optimizar la zona a mediano plazo con este plan de refuncionalización”, dicen en el organismo con cautela.

Las licitaciones que siguen

Mientras tanto, se avanza en el proceso de licitación de otras dos obras sobre la Ruta 35 y la Ruta 31, respectivamente.

La primera etapa de la nueva RP 35, que se ubicará entre las rutas 34 y la 31 en Lavalle, comenzará en el tramo norte de 5 km desde la RP 34 hasta el carril Costa de Araujo.

La obra consiste en el encarpetado asfáltico, la reconstrucción de banquinas, demarcación vial y señaléctica vial, tiene un presupuesto de $5.600.000.000 y el plazo de ejecución es de 10 meses. La apertura de sobres se realizará el próximo 2 de septiembre.

Luego, se avanzará en la segunda etapa de esta ruta: otros 8 km restantes hacia al sur, desde el carril Costa de Araujo hasta la Ruta 31. Toda la traza es de tierra actualmente y en el organismo aclaran que en esa zona de Lavalle no es utilizable, por lo cual el proceso requiere más tiempo.

Variante Norte-Ruta 31 y Ruta 35 Variante Norte. El mapa de obras en la Ruta 31 y en la nueva Ruta 35. Gentileza Vialidad Provincial

Por otro lado está en marcha la licitación de la reconstrucción del puente alcantarilla de la Ruta Provincial 31, vía que conecta la Ruta 41 con la RP 33. Une el distrito de Tres Porteñas (San Martín) con el norte de Maipú y el sur de Lavalle.

El presupuesto destinado para esta obra, que incluye también la pavimentación de 1 km, desde el puente hasta la RP 41, es de $3.050.000.000. La apertura de ofertas económicas se realizará el próximo 9 de septiembre. El plazo de ejecución es de 10 meses, al igual que las otras dos.