España también llega golpeada a la Finalissima: las bajas que complican a la "Roja" ante Argentina

Mientras Argentina lamenta la baja de Giovani Lo Celso por lesión, su rival en la Finalissima 2026 , España , no está exento de problemas físicos en su plantel. A poco menos de dos meses del duelo ante la Albiceleste en Qatar , el campeón europeo afronta un escenario con varias bajas sensibles y dudas en zonas clave del campo.

Una de las lesiones más importantes es la de Pedri , el mediocampista de Barcelona sufrió un desgarro en los isquiotibiales el pasado 21 de enero , cuando enfrentaba a Slavia Praga por la Champions League. Si bien le dieron cuatro semanas de recuperación, todo dependerá de su evolución.

La temporada del joven centrocampista no viene siendo color de rosa desde lo físico, ya que los problemas musculares lo hicieron perderse varios encuentros . Anteriormente, sufrió una rotura en el bíceps femoral que t ambién lo marginó de las canchas durante un mes.

Otra baja sensible es la de Gavi , el volante continúa atravesando la etapa final de su rehabilitación luego de la cirugía a la que fue sometido en la rodilla derecha el 23 de septiembre. En febrero se cumplirán cinco meses desde la intervención , plazo que estaba previsto para su recuperación, aunque por el momento sigue sin actividad competitiva.

Los últimos de la lista de lesionados son Isco y Carvajal. Por el lado del lateral del Real Madrid , no logró recuperar continuidad desde lo físico. Incluso, tras su vuelta, debió pasar nuevamente por el quirófano para una artroscopía, situación que lo relegó aún más en la consideración y aunque ya recibió el alta médica lleva meses sin integrar el once inicial y solo acumuló 27 minutos en 8 partidos.

Isco atraviesa un caso similar, el mediocampista continúa con su proceso de rehabilitación luego de una lesión en el tobillo que requirió intervención quirúrgica. Hasta ahora no pudo volver a competir y su presencia en Lusail, el próximo 27 de marzo, aparece como poco probable.

España atraviesa un panorama complicado con las lesiones y llega a los tumbos a la Finalissima

Con este panorama, la selección española llega a la Finalissima con más interrogantes que certezas en varias zonas clave del campo. Las lesiones y la falta de ritmo de futbolistas habitualmente importantes obligan al cuerpo técnico a evaluar alternativas y seguir de cerca la evolución física de cada uno en las semanas previas al partido frente a Argentina.

Mientras tanto, el tiempo corre y la expectativa por el duelo en Lusail sigue creciendo. España sabe que enfrentará a un rival de máxima exigencia y necesitará llegar con su plantel en las mejores condiciones posibles, algo que hoy aparece condicionado por un contexto físico complejo y decisiones que deberán tomarse sobre la marcha.