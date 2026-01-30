Augusto Batalla, exarquero de River Plate, confesó sus demonios y cómo los superó: "No se sale solo"

Augusto Batalla logró ser el arquero titular de River Plate durante una de las etapas más gloriosas del club. Sin embargo, una serie de errores propios de su juventud lo llevaron a tener que emigrar, y a una depresión que lo complicó durante un tiempo. Ahora, con más experiencia, recapituló ese duro momento.

El portero dialogó con el corazón abierto en los micrófonos de El Chiringuito, y expresó lo difícil que fue atravesar las frustaciones en el comienzo de su carrera. " Estaba totalmente deprimido, no tenía ganas de salir, no tenía ganas de ir a entrenar, no tenía ganas de relacionarme con nadie . Empezás a hacerte un caparazón, un caparazón que en un momento te encontrás totalmente solo y tenés que romperlo. Pero romperlo no es fácil, hay gente que no puede", lanzó.

Uno de los motivos principales de su mal momento anímico fue todo lo que significó vivir el mundo River. “Cuando era pequeño me vino a buscar el Madrid. Decidí quedarme en River porque estaba pronto para debutar. Soñaba con una etapa espectacular y poder crecer. Creo que era mi objetivo. Logré debutar, logré salir campeón, pero no logré sostenerme en el primer nivel como es River, y tuve que reconvertirme, pasar muchos años de ir sumando en distintos lados. Y yo creo que por eso digo que fracasé, porque eran mis propios objetivos y no los pude cumplir ”, expresó.

La juventud le jugó una mala pasada, y le impidió estar bien plantado para afrontar el arco del Millo: “Al ser joven no tenía tanta noción de lo que era estar en ese arco. Entonces por ahí lo viví de una manera demasiado pasajera en un principio y me encontré con errores deportivos que me fueron mermando en lo personal".

A tal punto la pasó mal, que empezó a recurrir a prácticas poco saludables para poder conciliar el sueño. “Uno empieza a hacerse mucho más ermitaño, mucho más cerrado. Después, me costaba mucho dormir, entonces empezás a recurrir... porque tenés que dormir, sos deportista, si no dormís, no funcionás. Empezás a recurrir a tomar alguna pastilla relajante para dormir, tuve una época donde por ahí tenía veinte años y me tenía que tomar dos vasos de vino para irme a dormir. No es normal que un chico de veinte años pase por esas cosas. Entonces, empezás a hacer cosas mal que al otro día te van pesando", confesó.

"No se sale solo", el mensaje de Augusto Batalla:

Embed "Tomaba dos vasos de vino para irme a dormir".



"Mi psicólogo fue quien me sacó de ahí".



Augusto Batalla se sincera como nunca y explica cómo superó su depresión.



Entrevista completa con @MarcosdVicente: https://t.co/Q5R1H6jQSv pic.twitter.com/YYWbp6I1yd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 30, 2026

Pero todo mal momento tiene un punto de quiebre, y para Batalla fue llegar al fútbol de Chile. “Hay un momento clave de mi vida. Me encuentro que hacía un año era el arquero de River, una de las máximas promesas del club. Y un año después estaba en un club en Chile solo, un club que estaba en nacimiento, super pequeño. Ahí digo: ‘¿Qué pasó desde la cima de la montaña hasta donde llegué? ¿Qué fue lo que pasó?’ Empezás a recapitular, empezás a ver un montón de cosas y ahí es cuando dije: ‘No, esto hay que cambiarlo’. No es lo que quiero yo para mi vida", enumeró.

La salida fue buscar profesionales, y apotarse en el entrenamiento doble turno para mejorar su rendimiento y su relación consigo mismo. “Mi psicólogo fue la persona que realmente me pudo sacar de ahí. No salí solo. Salí con un kinesiólogo, con un preparador físico muy amigo mío, que me ayudaron, con ayuda de un entrenador de arqueros, de mi psicólogo por sobre todas las cosas. Con el acompañamiento de mi pareja. No se sale solo. Eso creo que es la única verdad que puedo decir de todo esto, después cada uno lo vive a su manera”, cerró.

Ahora Augusto Batalla disfruta de la titularidad en el Rayo Vallecano, de LaLiga de España. Allí, mucho más maduro y seguro de sí mismo, el portero da batalla contra los fantasmas.