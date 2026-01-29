De VideoMatch a Madrid: la nueva vida de Diego Korol como productor y "nexo" de los argentinos en España.

Hace tres décadas, su voz se hacía viral en la televisión argentina con el clásico "¡Aquí, Pekerman!" en los sketches de VideoMatch. Hoy, Diego Korol camina por las calles residenciales de Arturo Soria, en Madrid, con la misma energía que lo llevó de ser un "Vergara" en La Noticia Rebelde a ser un referente del humor y el deporte en Argentina.

A los 56 años , el menor de los hermanos Korol vive un presente de estabilidad y proyectos propios en España . A pesar de que emigró en 2023 sin certezas laborales, el salto "sin red" dio sus frutos: hoy lidera Sepiko , su propia productora audiovisual enfocada en el fútbol, y es una pieza clave de la señal DSports para la cobertura de la Liga Española.

Tras un paso inicial por el área creativa del Museo Legends (el templo de las reliquias del fútbol en la Puerta del Sol), Korol decidió independizarse. Con su productora que lanzó junto a un amigo español ya estrenó documentales como La Ferro, sobre el resurgimiento de la Agrupación Deportiva Ferroviaria de Madrid, y trabaja en su próximo gran proyecto: Pibes atléticos.

Este nuevo documental recorrerá la historia de los argentinos en el Atlético de Madrid , un club donde Korol es casi un local. Gracias a su trayectoria, "El Cholo" Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada tienen una deferencia especial a la hora de concederle entrevistas.

En una entrevista exclusiva con Clarín, Korol contó que no desarma sus vínculos con Argentina, pero su presente es cien por ciento madrileño. Antes de partir, le planteó la mudanza a su hijo José (10) como si fuera un jugador de fútbol: "Le dije que íbamos a probar otra camiseta por un tiempo. Si mi hijo no se adapta, no encuentra contención y se la pasa llorando y extrañando, armamos las valijas sin dudarlo".

Diego Korol Diego Korol con su familia en Madrid.

Mientras su mujer, Romina Ricle, se desempeña como directora comercial de una firma de cosmética, Diego apuesta a la autogestión. "No, no es fácil laboralmente para el argentino ni en la Argentina. Acá hay que tener papeles al día y paciencia. Eso sí, el argentino, si no viene de canchero, hace diferencia a nivel laboral y social. Yo siempre fui autogestivo, desde la época en que trabajaba con mis hermanos en el grupo Los Vergara. Me he ofrecido en trabajos, rara vez me sonó el teléfono", analizó sobre el mercado español.

A pesar de la distancia, Korol no se deja ganar por la melancolía del desarraigo. Mantiene contacto diario con sus hermanos y sus padres, de más de 90 años, y se siente rodeado de compatriotas. "Ya recibí a Roberto Moldavsky, a Sebastián Wainraich, Nathy Peluso, a Duki. Hay Argentina en cada cuadra. En el colegio de mi hijo son diez familias argentinas. En cancha del Atlético Madrid vivo saludando argentinos", relató.

Con siete mundiales en su haber (desde Francia 98 hasta Qatar 2022), Diego Armando, bautizado así por el ídolo, lo que incluso le salvó la vida en una revuelta en Nigeria, ya tiene la mira puesta en el octavo: Canadá-México-Estados Unidos 2026.

Aquel joven que debutó como actor en La noche de los lápices y que hizo reír a todo un país con el programa "Sin Codificar", hoy demuestra que la creatividad no tiene fronteras. "Siempre me pagaron por divertirme", se jactó, mientras sigue construyendo su vida en la capital española.