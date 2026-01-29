Ideal para jubilados: el rincón de España que combina tranquilidad, naturaleza y calidad de vida

Mientras las grandes capitales europeas colapsan por el turismo masivo , un puñado de destinos en España emerge como el refugio definitivo . Desde lagos glaciares en Zamora hasta la ciudad que Forbes corona como la mejor del mundo para retirarse , estos rincones ofrecen una oportunidad única de calidad de vida que pocos conocen hoy.

El deseo de escapar de las multitudes que acuden a los destinos famosos como abejas a la miel es una tendencia creciente . En la actualidad, España aún conserva rincones con encanto que permanecen ocultos en los radares de los turistas y que rebosan de una atmósfera tranquila , donde el ruido se reemplaza por el susurro del viento.

Para quienes buscan un cambio de vida o una jubilación de élite , la revista Forbes ha identificado un destino que sobresale por encima de todos los demás a nivel global. Esta elección no es casual y se basa en variables críticas como el sistema sanitario, la movilidad y, fundamentalmente, el costo de vida.

La ciudad de Valencia ha sido elegida como la mejor del mundo para vivir y retirarse, superando a destinos en Portugal, Grecia y México . Según las estimaciones de la revista, una pareja necesita aproximadamente 2.300 euros mensuales para disfrutar de una vida próspera, lo que representa un ahorro del 53% en comparación con el costo de vida en países como Estados Unidos.

Salud de élite: España es referencia mundial con un modelo que garantiza asistencia integral.

España es referencia mundial con un modelo que garantiza asistencia integral. Movilidad eficiente: Un servicio de transporte público que evita la necesidad de vehículo propio y una red de carriles para bicicletas.

Un servicio de transporte público que evita la necesidad de vehículo propio y una red de carriles para bicicletas. Entorno privilegiado: Kilómetros de playas de arena, una escena cultural vibrante y una rica tradición gastronómica. image

Además, para quienes buscan una estancia prolongada sin trabajar, existe el visado de residencia no lucrativa, una herramienta legal clave para establecerse en el país. Como se mencionó en nuestra conversación previa, este camino es especialmente atractivo para los ciudadanos iberoamericanos, quienes pueden solicitar la nacionalidad española tras solo dos años de residencia legal.

Siete tesoros ocultos fuera del radar turístico

Si el objetivo es una desconexión total por carreteras sinuosas y pueblitos ocultos, el primer paso es alquilar un coche para perderse por valles y lagunas glaciares. Entre los destinos recomendados para huir de las hordas de selfie-sticks se encuentran:

Sanabria (Zamora): Un parque natural con el lago glaciar más grande de la península y un clima ideal para huir de las olas de calor veraniegas.

Un parque natural con el lago glaciar más grande de la península y un clima ideal para huir de las olas de calor veraniegas. Sigüenza (Guadalajara): Un tesoro medieval con calles adoquinadas, una catedral románica y dos restaurantes con estrella Michelin en sus cercanías.

Un tesoro medieval con calles adoquinadas, una catedral románica y dos restaurantes con estrella Michelin en sus cercanías. El Hierro (Canarias): La isla más pequeña y menos visitada del archipiélago, perfecta para los amantes del buceo en aguas cristalinas.

La isla más pequeña y menos visitada del archipiélago, perfecta para los amantes del buceo en aguas cristalinas. Mariña Lucense (Galicia): Una costa oculta con playas solitarias y senderos de acantilados impresionantes como Fuciño do Porco. image

La oportunidad del Glamping y el retiro activo

Para quienes buscan desconexión sin renunciar a la comodidad, el glamping se presenta como el antídoto perfecto contra el estrés cotidiano. Dormir en casas de árbol en Navarra o en cúpulas transparentes en los Pirineos permite sumergirse en la naturaleza con estilo.

image

En destinos como el Valle de Arán o Soria, la combinación de historia y naturaleza ofrece una experiencia auténtica. Ya sea probando los famosos torreznos sorianos o relajándose en las aguas termales de Arties a 40 grados, estos lugares demuestran que todavía es posible encontrar paz y belleza lejos de los caminos más trillados.