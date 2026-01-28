Un equipo de investigadores españoles, liderado por el oncólogo Mariano Barbacid, consiguió que desaparezcan tumores de adenocarcinoma ductal sin generar efectos secundarios.

El cáncer de páncreas ha sido, históricamente, uno de los desafíos más desalentadores de la medicina moderna. Con un diagnóstico que suele llegar en etapas avanzadas y una tasa de supervivencia de apenas el 5% a cinco años, la búsqueda de tratamientos efectivos parecía estancada desde los años 80. Sin embargo, un avance presentado por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España ha encendido una luz de esperanza sin precedentes.

El equipo dirigido por el prestigioso oncólogo Mariano Barbacid ha logrado, por primera vez, la desaparición completa y duradera del adenocarcinoma ductal de páncreas —el tipo más común y letal— en modelos experimentales de ratón.

Ayer se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Páncreas España: lograron eliminar el cáncer de páncreas en ratones con la combinación de tres fármacos Una estrategia de ataque múltiple Hasta ahora, las terapias solían enfocarse en bloquear un solo objetivo, como el oncogén KRAS. El problema es que el tumor, en un despliegue de resiliencia biológica, suele encontrar vías alternativas para seguir creciendo tras unos meses de tratamiento.

La innovación de este estudio radica en una terapia combinada de tres fármacos diseñada para atacar simultáneamente tres proteínas críticas que impulsan el crecimiento de la enfermedad. Esta "triple ofensiva" no solo resultó más eficaz, sino que evitó que el cáncer desarrollara resistencia.

Resultados que asombran a la ciencia Los datos del laboratorio son contundentes:

Eficacia total: Los tumores desaparecieron por completo en los sujetos de prueba.

Sin efectos secundarios: A diferencia de la quimioterapia tradicional, esta combinación no produjo toxicidad ni efectos adversos importantes en los ratones.

Resultados duraderos: Los animales tratados continuaron libres de la enfermedad meses después de finalizar el ciclo, un tiempo que en términos humanos equivaldría a décadas de vida. ¿Cuándo llegará a los pacientes? A pesar del entusiasmo de la comunidad científica, los investigadores mantienen la cautela. Mariano Barbacid explicó que el siguiente paso en la "hoja de ruta" es investigar el efecto de esta terapia en las metástasis y definir con precisión qué pacientes humanos podrían beneficiarse de estos ensayos. "A los pacientes no nos sobra el tiempo", expresó Cristina Domínguez, una paciente que colabora con la fundación CRIS contra el cáncer. "Cada avance significa más días, más vida y más futuro". Aunque todavía restan años de pruebas clínicas para asegurar que estos resultados sean replicables y seguros en humanos, el estudio marca un rumbo claro. La ciencia ha demostrado que, bajo ciertas condiciones, el cáncer de páncreas puede dejar de ser una condena para convertirse en una enfermedad vencible.