Inglaterra ganó a Panamá 2 a 0 y clasificó primera en el Grupo "L"

En uno de los partidos del Grupo L, Inglaterra derrotó a su similar de Panamá de 2 a 0. Los tantos fueron convertidos por Jude Bellingham y Harry Kane en el complemento. Con este resultado los isleños estarían jugando ante Ghana en los 16 avos de final.

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Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel llegaron a este tercer lance clasificados a la siguiente instancia producto de la importante victoria por 4 a 2 ante Croacia, y el magro empate 0 a 0 frente a Ghana.

A partir de los resultados obtenidos. Inglaterra tenía que ganar o ganar a su similar de Panamá para pasar primero en su su zona, su principal objetivo de esta primera etapa de la competencia. Para eso, tuvo que batallar para superar a la débil Panamá.

Con esta victoria sigue en carrera y se quedó con el primer lugar en el Grupo L, Inglaterra quedará emparejada con uno de los mejores terceros (por ahora, el rival sería Senegal, pero hay que esperar los resultados que faltan y las resoluciones finales en las demás zonas).

Edgar Yoel Barcenas (d) de Panamá disputa un balón con Jude Bellingham de Inglaterra este sábado, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá e Inglaterra en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Panamá, por su parte, perdió en todos sus partidos y es la única selección que no conquistó tantos en este Mundial 20206. Pero hay que sacarse el sombrero porque batalló cada juego como si fuera la final de la Copa del Mundo, sobre todo el último ante la "poderosa" Inglaterra.

El primer tiempo fue muy discreto es más las opciones más claras fue para el conjunto panameño. Inglaterra buscó y buscó, pero el lenco centroamericano se cerró muy bien en su retaguardia.

La selección de Tomas Tugel plasmó sobre el verde césped del estadio Met un 4-2-3-1 y eso también le jugó en contra porque por más que la punta se intercambiaba, la ofensiva se diluía en los últimos metros de sus ataque.

La primera llegada a fondo y más clara del primer lapso, fue de Panamá que a través de José Luis Rodríguez que exigió al golero Jordan Pickford. No iba ni un minuto.

Después, Jude Bellingham se adueñó de la pelota y comenzó hacer incisivo, pum tiraba y recibía Elliot Anderson, pum para allá y la tocaba Anthony Gordon, era toque y lujos, pero todo quedaba en eso, porque atrás hubo un 4-23-1 de camisetas blancas de Panamá que repelió todo lo que dispararon los “isleños”. También sacó muchos aplausos el arquero Orlando Mosquera que en este periodo sobre todo respondió muy bien cuando lo probaron con 9 remates Harry Kane y compañía.

Sobre la media hora de juego, el equipo panameño tuvo otra oportunidad en los pies de José Luis Rodríguez y el arquero Jordan Pickford se tuvo que multiplicar para ahogar el grito de gol de los centroamericanos.

Cuando todo el mundo en el estadio de Nueva Jersey pensó que el ida y vuelta entre europeos y centroamericanos terminaría sin goles, el hada del buen fútbol tocó con una varita mágica la cabeza de Harry Kane y el ídolo de los británicos se transformó en lo que fue siempre un depredador del gol. El "9" del Bayern avisó con un tiro a quema ropa que el arqueo Orlando Mosquera sacó en forma sensacional.

Pero aquella jugada de otro partido, fue el preámbulo para lo que vino después. Luego del del séptimo tiro de esquina de los Ingleses y desde la izquierda, Jude Bellingham puso el botín y el balón ingresó en el arco de Panamá. Era el minuto 17’ del complemento.

Cuatro minutos después, el lenco europeo volvió a pegar un golpe profundo: por izquierda se escapó Bellingham y envió un tiro a la cabeza de Harry Kane, que se elevó y desarticuló al golero de Panamá. Gol y a otra cosa.

Después de ese tanto, Inglaterra se agigantó, pero no pudo convertir de nuevo. Solo cinco minutos le bastaron a los orientados por Thomas Tuchel, poner las cosas en su lugar.

Minuto a minuto y estadísticas de Inglaterra - Panamá: