Inglaterra: tras 9 años lograron a atrapar al presunto "empujador de Putney", acusado de atacar a una mujer

Un caso que conmocionó al país en 2017 habría sido resuelto en las últimas horas, según reportaron las autoridades locales. "Fue como buscar una aguja en un pajar".

La policía británica informó este miércoles que habría resuelto uno de los casos más impactantes del país. Se trata del "empujador de Putney", quien era buscado por agredir a una mujer hace 9 años y que, desde entonces, su identidad era desconocida.

En mayo de 2017, una mujer iba caminando por el puente de Putney, en Londres, cuando de repente un sujeto que venía trotando la empujó sin motivo hacia la calle, en medio del tráfico. Según un video difundido del momento, la víctima cayó al suelo y un colectivo que iba circulando logró esquivarla. Ante el hecho, el agresor se dio a la fuga.

Según informaron medios locales, la mujer sufrió heridas leves y fue auxiliada por el conductor del micro. "Detuve el autobús, bajé, hablé con ella y le di mis datos por si me necesitaba como testigo ante la policía. Recuerdo que la víctima me preguntó: ¿Qué pasó? y ¿Por qué a mí?", declaró el testigo.

Embed ⚖️ BREAKING A jogger deliberately shoved a woman into the path of a speeding double decker bus on Putney Bridge in 2017.



She survived only thanks to the heroic bus driver swerving just in time.



The chilling CCTV footage went viral around the world yet the attacker walked… pic.twitter.com/HenXg4ppQ4 — Cat Brown (@MrsBr0wn_82) June 15, 2026 Pero la situación no terminó ahí, ya que unos minutos más tarde, el mismo sujeto regresó corriendo por el mismo lugar y, cuando la víctima quiso detenerlo, este la ignoró, siguió corriendo y desapareció.

Agentes de la policía británica revisaron horas de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona y hablaron con testigos para tratar de encontrar al sujeto, pero no obtuvieron resultados. Los datos que tenían, a partir de filmación del momento del hecho, era que se trataba de un hombre de 30 o 35 años, vestido con una remera gris, pantalones cortos azules oscuros y zapatillas grises. Los transeúntes lo describieron como un hombre de pelo castaño corto, ojos marrones y complexión robusta.

La detención del presunto atacante tras años de búsqueda Durante la investigación, la Policía arrestó a tres posibles sospechosos, pero en ningún caso se pudo demostrar que se trataba del atacante. Ante la falta de pruebas, el caso fue archivado 2018 y el hecho generó repercusión en los medios y en la comunidad en general. Este miércoles, 9 años después, la Policía de Inglaterra confirmó que detuvieron al presunto "empujador de Putney" luego de ser arrestado por un intento de lesiones graves. Según informó el medio Daily Mail, se trata de un exoficial condecorado del Ejército británico, de 44 años quien además tiene vínculos familiares con dinastías reales, incluida la Casa de Windsor. El sujeto fue arrestado en su domicilio al oeste de Londres y las autoridades declararon que "fue como buscar una aguja en un pajar". Por el momento, existe una investigación en curso, por lo que aún no está confirmado de que se trate realmente del mismo sujeto.