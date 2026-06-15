Detuvieron a la supuesta "viuda negra" por el crimen del empresario vinculado a Martín Menem

Avanza la investigación por la muerte de Daniel Osorio Peñaloza. La sospechosa fue arrestada tras una investigación que incluyó análisis de cámaras de seguridad y distintas pericias realizadas por los investigadores.

Detención clave en la causa por la muerte de un directivo de Gen Tech Argentina.

Avanza la investigación por la muerte del empresario Daniel Antonio Osorio Peñaloza, hallado sin vida días atrás en un departamento del barrio porteño de Caballito. El caso ahora registró la detención de una mujer señalada como principal sospechosa en la causa.

La acusada fue identificada como Analia Sabrina Olmedo, de 33 años, quien quedó a disposición de la Justicia luego de una serie de medidas investigativas desarrolladas por los organismos intervinientes.

Una captura tras varios días de investigación La detención se concretó en la localidad bonaerense de José C. Paz, en el marco de una causa que tramitan la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, la mujer habría mantenido contacto con la víctima antes de su fallecimiento y posteriormente se habría retirado del edificio donde ocurrió el hecho. Para llegar a esa conclusión, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad y distintos elementos obtenidos durante las pericias realizadas tras el hallazgo del cuerpo.

El vínculo de la víctima con una empresa fundada por Martín Menem Osorio Peñaloza se desempeñaba como director suplente y gerente de Gen Tech Argentina S.A. Se trata de una firma dedicada a suplementos dietarios que tuvo entre sus fundadores al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Ese vínculo empresarial generó repercusión pública luego de que se conociera la muerte del ejecutivo y el avance de la investigación judicial. Posteo de Menem sobre la muerte de Osorio Peñaloza Posteo de Menem sobre la muerte de Osorio Peñaloza. X / @MenemMartin La causa sigue abierta Si bien la detención representa uno de los principales avances registrados hasta el momento, los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir con precisión lo ocurrido. Entre los puntos que aún deben esclarecerse figura la determinación de las circunstancias exactas que rodearon la muerte del empresario y la eventual calificación definitiva del hecho. Por el momento, la pesquisa permanece en curso y las autoridades judiciales continúan analizando la evidencia incorporada al expediente.