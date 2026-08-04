El menor intentó escapar de un procedimiento de identificación y, tras una persecusión policial, fue aprehendido a pocas cuadras del lugar,

Las Heras: detuvieron a un adolescente de 15 años que iba armado con una pistola de aire comprimido

Este martes, la Policía de Mendoza detuvo a un adolescente de 15 años que intentó escapar durante un procedimiento de identificación en Las Heras. El menor llevaba consigo una pistola de aire comprimido.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Roca e Islas Malvinas del departamento. Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) se encontraba realizando tareas de prevención en la zona, cuando fueron alertados de la presencia de dos hombres con actitud sospechosa en las inmediaciones de un comercio.

El menor llevaba consigo una pistola de aire comprimido entre la ropa. Policía de Mendoza Al arribar al lugar, los efectivos observaron a los sujetos sentados sobre el cordón de la calle e intentaron identificarlos. En ese momento, uno de ellos, que vestía prendas oscuras, intentó escapar de la Policía corriendo por calle Islas Malvinas hacia el sur.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución a pie y lograron aprehenderlo en la intersección de calles San Luis y Molinero Tejeda. Durante la requisa, la Policía encontró que el sospechoso, un menor de 15 años, llevaba una pistola de gas comprimido negra entre la ropa.