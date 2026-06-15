Bogotá: detuvieron a un estadounidense por presunto abuso sexual a un menor que pretendía adoptar

El pasado domingo un ciudadano estadounidense fue detenido por un presunto abuso sexual contra un menor al cual intentaba adoptar en la ciudad de Bogotá, Colombia.

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Los vecinos denunciaron haber presenciado, desde la calle y balcones cercanos, como un hombre agredía a un niño en el balcón de un departamento , llegando incluso a registrar los hechos en video mientras exigían a gritos que soltara al menor.

El sospechoso fue identificado como Grant Gail, un ciudadano estadounidense de 35 años originario de Texas , quien había ingresado a Colombia el pasado 6 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Según confirmaron las autoridades, Gail se encontraba en la capital colombiana adelantando un proceso de adopción de tres menores de edad , trámite que se realizaba a través de una entidad especializada y habilitada llamada Iapas, y no directamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

#Urgente Un caso de abuso infantil ocurrió hace pocas horas en un balcón sobre la calle 106A con carrera 19A, en el norte de Bogotá. https://t.co/e7p2hvzfCj

Tras la intervención de la policía, dentro de la propiedad encontraron a tres menores de 4, 7 y 15 años . El niño de siete años, presunta víctima directa de la agresión grabada, fue trasladado de urgencia a un hospital para chequeos médicos, mientras que los otros dos quedaron bajo la custodia de equipos de la Defensoría de Familia.

La captura del extranjero generó momentos de alta tensión en el vecindario, obligando a la intervención de unidades especiales para prevenir un linchamiento y facilitar el traslado del detenido, quien permaneció tres horas dentro del edificio antes de ser detenido.

Actualmente, Gail enfrenta un proceso de judicialización por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

Este caso se suma a una tendencia preocupante en el país. Según datos de Migración Colombia, en lo que va de 2026 se ha inadmitido a más de 60 extranjeros bajo sospecha de pretender ingresar con fines de explotación sexual, una cifra que ya supera la mitad de los casos registrados en todo el año anterior.