15 de junio de 2026 - 14:03

Condenan a 13 años de cárcel a un hombre por abuso sexual de su sobrina: tenía videos y Google lo delató

El condenado reconoció el abuso sexual contra su sobrina. Tenía videos de los hechos y una alerta de Google fue clave para la detección.

Condenan a 13 años de cárcel a un hombre por abuso sexual de su sobrina: tenía videos y Google lo delató.

Condenan a 13 años de cárcel a un hombre por abuso sexual de su sobrina: tenía videos y Google lo delató.

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Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

Un hombre, identificado con las iniciales J.P.L.H. fue condenado a 13 años de prisión en Mendoza, luego de ser declarado culpable por sistemáticos abusos sexuales cometidos contra su sobrina. La víctima tiene 13 años y vivía con el recientemente condenado.

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De acuerdo a la sentencia -a la que se llegó tras un juicio abreviado y donde el acusado reconoció su culpabilidad-, el condenado (se mantiene en reserva su identidad para no exponer a la víctima, ya que es familiar directo) abusó en dos oportunidades de la víctima. Uno de los episodios fue de "abuso sexual simple, agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años", mientras que el otro hecho de "abuso sexual gravemente ultrajante".

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Además, J.P.L.H. fue condenado por el los delitos de producción y tenencia de material de abuso y/o explotación sexual de menores de edad" (agravado por ser menores de 13 años, en dos hechos)

Una alerta de internacional de Google y la Red 24/7 (de la que forman parte fiscales de todo el país que dan prioridad absoluta de estos hechos ante una alerta internacional) permitió la inmediata detención del abusador en marzo de este año.

Abusaba de su propia sobrina y filmaba los hechos

El 20 de marzo pasado, durante una serie de allanamientos en la vivienda del acusado (y hoy condenado) -ubicada en Luján de Cuyo-, personal judicial encontró las fotos y los videos de los abusos que J.P.L.H. perpetraba contra su sobrina.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza
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El hombre fue trasladado en el momento a la Penitenciaría de Mendoza y fue imputado por cuatro episodios, todos contra la misma víctima (una chica de menos de 13 años, sobrina de él y con quien vivía).

La alerta que activó las alarmas

El operativo -allanamiento y posterior detención- se desarrolló luego de que la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, encabezada por D'Amore, recibiera una alerta desde Estados Unidos emitida por Google y la Red 24/7.

En sólo tres horas, el fiscal D'Amore -integrante de la red de fiscales 24/7- logró dar con el responsable, quien fue aprehendido de inmediato.

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En simultáneo se realizaron los allanamientos en el domicilio, donde se encontró material que lo comprometía con los delitos, al tiempo que se tomaron todas las medidas necesarias con miras a garantizar la protección y resguardo de la víctima, conforme con la legislación vigente.

La rápida detección e intervención judicial fue posible gracias a la labor conjunta entre el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Google (con sede en Estados Unidos) y la Red 24/7. Ello permitió identificar al acusado, poner a resguardo a la víctima y secuestrar el material en un periodo de 180 minutos.

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