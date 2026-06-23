Ghana le cerró todos los caminos a Inglaterra, y empataron 0 a 0 en un duelo aburrido

Inglaterra y Ghana se sacaron bostezos en el Gillette Stadium de Foxborough, y no pasaron del empate 0 a 0 en el marco de la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026. Ambos quedaron con 4 puntos, y definirán la clasificación en la última jornada.

La explicación del encuentro es muy simple. El cuadro de Thomas Tuchel tuvo la pelota, jugó casi siempre en campo contrario, y pensó siempre en el arco de enfrente. Pero Ghana le cerró de forma muy efectiva todos los posibles caminos al gol , y logró secar ofensivamente a uno de los candidatos a dar pelea.

Los africanos nunca rompieron el molde, manteniéndose en un bloque bajo siempre bien compacto y dispuesto a presionar en la zona peligrosa. Así, la jerarquía de nombres como Jude Bellingham, Anthony Gordon, Declan Rice, Noni Madueke y Harry Kane chocó contra una barrera construida al detalle.

De esta forma, el trámite resultó aburrido y prácticamente sin oportunidades claras. Jordan Pickford no tuvo que intervenir, y el arquero ghanés Benjamin Asare casi no fue probado. Apenas tuvo que intervenir ante flojos remates de Gordon y otro de Kane .

En la recta final del duelo, el DT Thomas Tuchel decidió cambiar el frente de ataque . Mandó al campo a Morgan Rogers, Bukayo Saka, Eberechi Eze y Marcus Rashford. Con las piernas fuertes encarando a los cansados defensores rivales, Inglaterra se fue acercando cada vez más a la apertura del marcador.

El grito casi se desata con un remate picante de Saka que tapó el arquero, y con el cabezazo a quemarropa de Nico O'Reilly que se estrelló en el travesaño y finalizó con un disparo desviado de Harry Kane. Faltando 2 minutos, una serie de tiros de esquina complicaron los planes del entrenador Carlos Queiroz. Sin embargo, el cuadro europeo no pudo doblegar a su contrincante, y debió conformarse con una igualdad que le sirve, pero que estira la definición para el próximo fin de semana.

En la última jornada del grupo, Inglaterra enfrentará a Panamá. Mientras tanto, Ghana jugará con Croacia. Ambos partidos se disputarán el sábado 27 a partir de las 18 horas, y servirán para determinar los clasificados a la siguiente instancia del certamen.

Minuto a minuto y estadísticas de Inglaterra - Ghana: