6 de julio de 2026 - 12:01

Maná, en el centro de la polémica tras la eliminación de México: eligió cantar una "desafortunada" canción y ahora lo tilda de mufa

La banda mexicana fue tendencia en las redes sociales luego de interpretar el clásico de José Alfredo Jiménez mientras el Tri perdía con Inglaterra. La frase “Yo sé bien que estoy afuera” fue señalada por miles de usuarios como una llamativa coincidencia con la eliminación del seleccionado local.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La eliminación de Mexico del Mundial 2026 frente a Inglaterra no solo dejó un fuerte impacto deportivo, sino que también desató una inesperada polémica en las redes sociales. La protagonista fue la banda Maná, que realizó el show del entretiempo y quedó bajo la lupa por la elección de una de sus canciones.

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Mientras México perdía y buscaba dar vuelta el resultado en la segunda mitad, la histórica banda mexicana interpretó una versión rockera de "El Rey", el clásico popularizado por José Alfredo Jiménez. Sin embargo, el primer verso de la canción, "Yo sé bien que estoy afuera...", fue tomado por miles de usuarios como una desafortunada coincidencia con el momento que atravesaba el seleccionado anfitrión.

Tras la derrota por 3-2, la frase se volvió viral en X y otras plataformas. Muchos usuarios calificaron la elección del tema como una verdadera "mufa" y cuestionaron que se interpretara justo cuando el Tri todavía tenía posibilidades de remontar el encuentro.

Entre los mensajes más compartidos aparecieron comentarios como: "Yo sé bien que estoy afuera cantó Maná en el entretiempo México-Inglaterra. Se cargan solos" y "Nadie dice lo mufa que fue Maná en el partido de México". Otros ironizaron con la letra de la canción y el posterior desenlace del partido.

La controversia creció con la difusión de videos del espectáculo, que rápidamente acumularon millones de reproducciones y generaron una catarata de memes. Para muchos aficionados, la elección del repertorio fue un error por el contexto emocional que vivía el estadio, mientras que otros defendieron a la banda y señalaron que "El Rey" forma parte de su repertorio habitual y es uno de los himnos más representativos de la música mexicana.

El debate se intensificó una vez consumada la clasificación de Inglaterra, ya que la letra de la canción terminó siendo utilizada como una metáfora de la despedida de México de su propio Mundial.

Más allá de las bromas, la situación también reavivó la discusión sobre los espectáculos musicales en los entretiempos de los partidos mundialistas. Mientras algunos hinchas consideran que este formato aporta entretenimiento y acerca el torneo al modelo de los grandes eventos deportivos estadounidenses, otros sostienen que interrumpe el ritmo competitivo y puede desentonar con la tensión propia de encuentros decisivos.

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