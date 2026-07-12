Fuerte temporal a la vista: granizo y temperaturas cercanas a los 40 grados

Mientras el hielo agrieta las ventanas y cubre el asfalto de blanco, los meteorólogos confirman que el termómetro seguirá subiendo hasta rozar los 40 grados en los próximos días.

Un fuerte temporal de granizo irrumpió el sábado por la tarde en Italia. El fenómeno, caracterizado por su brevedad e intensidad, provocó daños materiales en vehículos y estructuras antiguas, dejando una capa de hielo que transformó temporalmente el paisaje urbano en medio de una ola de calor persistente.

Los ciudadanos observaron cómo el cielo se oscurecía rápidamente antes de dar paso a ráfagas de viento y lluvia intensa. En varias arterias principales, el granizo acumulado agrietó los parabrisas de algunos coches y afectó las ventanas de edificios situados en las zonas más antiguas. A pesar de la violencia del impacto, los expertos definieron el evento como un alivio momentáneo.

¿Por qué el granizo no frena la ola de calor? El servicio meteorológico Lamma Toscana aclaró que este evento ocurrido en Cortona no supone el fin del calor sofocante, sino una interrupción aislada en el interior de la provincia de Arezzo, en Italia. La situación responde a la denominada "configuración omega", una estructura atmosférica que favorece la consolidación de un vasto anticiclón subtropical. Este sistema se mantendrá estable durante varios días, impidiendo que las tormentas desplacen definitivamente la masa de aire caliente.

Las autoridades técnicas de la Toscana confirmaron que estos son "fenómenos temporales, en un contexto de calor abrasador". Aunque algunas calles del centro histórico de Cortona quedaron totalmente cubiertas de blanco, el calor extremo no cesará por ahora. El pronóstico para el domingo 11 de julio indica que amanecerá soleado, con nubosidad prevista por la tarde junto con posibles tormentas eléctricas breves y aisladas cerca de las montañas y en las llanuras y colinas circundantes.

¿Cuándo llegarán los 40 grados a la región? La tendencia para el lunes 12 de julio marca un despeje casi total del cielo, con cúmulos ligeros a moderados que se desarrollarán por la tarde sobre los Apeninos, donde todavía podrían ocurrir chubascos aislados. Las temperaturas subirán progresivamente, alcanzando máximas de entre 36 y 37 grados en el inicio de la semana. El mar se mantendrá en calma y los vientos serán flojos, condiciones que facilitarán que el calor alcance su punto máximo próximamente.