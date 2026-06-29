Un niño quedó atrapado entre dos paredes en una escuela de Guaymallén y fue rescatado por bomberos

Ocurrió en la escuela especial ubicada sobre calle Lafinur al 620. El menor de edad fue rescatado sin lesiones.

Personal de bomberos y educativo intentando salvar al pequeño atrapado en una escuela de Guaymallén.

Un alumno de una escuela especial de Guaymallén tuvo que ser rescatado este lunes por el personal de Bomberos del Cuartel Central tras quedar “atrapado entre dos paredes” dentro del establecimiento educativo.

El hecho ocurrió a las 15 en la Escuela N.º 2717 de Educación Integral sobre calle Lafinur al 620. Las autoridades del colegio llamaron al 911 para advertir que “el niño no podía salir por sus propios medios”, por lo que desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el envío de los bomberos.

Los rescatistas llegaron y comprobaron que el menor se encontraba “semisentado” entre las dos paredes y que tenía “la pierna derecha acalambrada”. Eso le impedía moverse y, por consecuencia, salir.

Para lograr el rescate, el personal especializado subió al techo del aula con una escalera y utilizó cuerdas para confeccionar un arnés de pecho y una anilla que permitieran sostener al menor. Con esa maniobra lograron elevarlo, liberar la pierna que había quedado atrapada y sacarlo de forma segura.

Una vez finalizado el operativo, el niño fue asistido y se comprobó que se encontraba en buen estado de salud. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.