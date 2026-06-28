Persecución en el Gran Mendoza: la Policía recuperó una camioneta robada y detuvo al delincuente

Un delincuente se robó una camioneta en Godoy Cruz y terminó siendo atrapado en Las Heras, donde intentó escapar a pie tras ser acorralado.

La Policía mendocina recuperó este sábado una camioneta que había sido robada en Godoy Cruz tras una intensa persecución que se extendió por Guaymallén y Las Heras. El presunto delincuente, un hombre de 35 años, fue detenido tras intentar escapar a pie.

El propietario de una Ford Ranger llamó al 911 al advertir que un sujeto había aprovechado que la camioneta estaba estacionada con las llaves puestas para llevársela. A partir de la denuncia, se activó un operativo que incluyó el seguimiento mediante rastreo satelital y cámaras de seguridad.

Varios móviles policiales lograron ubicar la pick-up y comenzaron a seguirla hasta la zona de El Pastal, en Las Heras, donde finalmente lograron cercarla. Al verse rodeado, el malviviente abandonó el rodado e intentó continuar la fuga a pie.