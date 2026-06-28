28 de junio de 2026 - 14:52

Persecución en el Gran Mendoza: la Policía recuperó una camioneta robada y detuvo al delincuente

Un delincuente se robó una camioneta en Godoy Cruz y terminó siendo atrapado en Las Heras, donde intentó escapar a pie tras ser acorralado.

Policía de Mendoza. | Imagen ilustrativa / Los Andes
Policía de Mendoza. | Imagen ilustrativa / Los Andes

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía mendocina recuperó este sábado una camioneta que había sido robada en Godoy Cruz tras una intensa persecución que se extendió por Guaymallén y Las Heras. El presunto delincuente, un hombre de 35 años, fue detenido tras intentar escapar a pie.

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El propietario de una Ford Ranger llamó al 911 al advertir que un sujeto había aprovechado que la camioneta estaba estacionada con las llaves puestas para llevársela. A partir de la denuncia, se activó un operativo que incluyó el seguimiento mediante rastreo satelital y cámaras de seguridad.

Varios móviles policiales lograron ubicar la pick-up y comenzaron a seguirla hasta la zona de El Pastal, en Las Heras, donde finalmente lograron cercarla. Al verse rodeado, el malviviente abandonó el rodado e intentó continuar la fuga a pie.

Sin embargo, fue alcanzado y reducido dentro de una finca con la ayuda de vecinos que se encontraban en el lugar. Tras la aprehensión, la camioneta fue recuperada y quedó a disposición de la Justicia. El detenido también quedó a disposición de las autoridades judiciales para el avance de la investigación.

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