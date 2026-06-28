Persecución en el Gran Mendoza: la Policía recuperó una camioneta robada y detuvo al delincuente

La Policía mendocina recuperó este sábado una camioneta que había sido robada en Godoy Cruz tras una intensa persecución que se extendió por Guaymallén y Las Heras. El presunto delincuente, un hombre de 35 años, fue detenido tras intentar escapar a pie.
El propietario de una Ford Ranger llamó al 911 al advertir que un sujeto había aprovechado que la camioneta estaba estacionada con las llaves puestas para llevársela. A partir de la denuncia, se activó un operativo que incluyó el seguimiento mediante rastreo satelital y cámaras de seguridad.
Varios móviles policiales lograron ubicar la pick-up y comenzaron a seguirla hasta la zona de El Pastal, en Las Heras, donde finalmente lograron cercarla. Al verse rodeado, el malviviente abandonó el rodado e intentó continuar la fuga a pie.
Sin embargo, fue alcanzado y reducido dentro de una finca con la ayuda de vecinos que se encontraban en el lugar. Tras la aprehensión, la camioneta fue recuperada y quedó a disposición de la Justicia. El detenido también quedó a disposición de las autoridades judiciales para el avance de la investigación.