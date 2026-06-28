El Poliguay fue una fiesta con el Cuna de Campeones de boxeo

La victoria de Abraham Buonarrigo y el sorpresivo empate de Brisa Alfonzo fueron el dato sobresaliente de la VII edición del Cuna de Campeones de boxeo , cartelera que organiza la productora Pandolfino Box con el patrocinio de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza junto al Casino Dreams Plaza del Hotel Hyatt y la Municipalidad de Guaymallén.

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En la velada estuvieron presentes artistas reconocidos como FMK, Caro Domenech y Santiago Sáez, todos ellos invitados por la promotora Pandolfino Box. También estuvieron presentes Miguel Calvente, Intendente de Guaymallén, Federico Chiapetta, Sub Secretario de Deportes del Gobierno de Mendoza, Pablo Álvarez, Director de Deportes de la Municipalidad de Guaymallén, Emiliano De Marco, Sub Director de Deportes de ese municipio, el ex campeón mundial Jonathan Víctor Barros, Humberto Pagano, Presidente de la Confederación Mendocina de Deportes y el Doctor Jorge Aguirre Toum, Presidente del Club Mendoza de Regatas.

El Turco, actual campeón Cono Sur AMB de los semipesados (17 triunfos, 5 derrotas y 14 nocauts) se impuso por abandono, en el sexto round, ante el cordobés Martín Ezequiel Bulasio (15-12-0, 10 KO) tras un combate intenso y emotivo. El oriundo de Guaymallén metió manos picantes que amilanaron el plan del boxeador mediterráneo que terminó sucumbiendo ante el incesante trajín del púgil mendocino que busca una chance mundialista.

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Buonarrigo mostró un planteo ortodoxo y sobre todo efectivo que fue diluyendo, round tras round, la resistencia de Bulasio. El oriundo de Guaymallén abrochó una noche redonda que le incrementó su foja que avala y alimenta la posibilidad de ir a buscar una chance por un cetro internacional.

El semifondo mostró la figura de Brisa Alfonzo (9-2-1-1Ko), campeona argentina y Fedelatin AMB en la categoría superpluma. La China tuvo una mala noche y tan sólo igualó ante la aguerrida bonaerense Nicole Heliana Morales (3-11-3) que la complicó apenas sonó la campana.

Un cabezazo le provocó un corte en el primer asalto que condicionó a la dirigida por Julio Pablo Chacón. La Alvearense jamás se pudo meter en la pelea y eso favoreció el plan de su contrincante, que en varios pasajes del combate superó a la mendocina. Las tarjetas dieron empate, un resultado que se ajusta a lo observado en la arena del Poliguay.

Tal vez, la presentación de Gabriel Fernández, King Kong (7-1-0, 4 KO), haya sido la pelea más celebrada de la cartelera. Es que Fernández fue en busca del triunfo ni bien sonó la campana ante Juan Figueroa.

Palo por palo y con manos pesadas, cada uno de los asaltos despertó el interés del público que en el final aplaudió el triunfo en las tarjetas de King Kong, el cordobés que ahora es entrenado por Pablo Chacón y Armando Andrada.

El primer combate de la noche lo protagonizó el mendocino David Monti (2-0-0, 2 KO) ante el santiagueño Ariste Unzaga (0-3-0) en un combate pactado a cuatro asaltos, en donde el púgil de Villa Seca, en tan solo dos rounds, demostró todo su potencial para acabar con la tenacidad de su oponente.

Un golpe directo al mentón tiro a tierra a Unzaga, acción que se repetiría en dos oportunidades en el segundo asalto para asegurar una victoria por KOT en favor para el dirigido por Matías Lucero.

Lautaro González (4-2-2) ganó en las tarjetas. El lasherino se impuso en fallo unánime (los jueces Salvador Núñez, Julio Prudencio y Luciana Robles puntuaron 40 – 36) adjudicándose de esa manera una victoria merecida ante la figura del bonaerense (Chivilcoy) José del Potro.

Párrafo aparte para La Bestia Damián Castro (5-0-1, 3 KO. Es que el del Club Villaseca volvió a mostrar su coraje y bagaje técnico para derrotar a un duro oponente como lo fue el santafesino Claudio Quiroga (2-5-0, 2 KO) tras cuatro asaltos en la arena del Poliguay.

Cartelera Amateur

Categoría Juveniles 60 kilos: Tomás Medina (Espada) derrotó por puntos a Ariel Fernández (Andrada).

Categoría Menores 70 kilos: Federico Baldussi (Netel Zapata) doblegó en las tarjetas a Brian Silva (Acevedo).

Categoría Mayores 75 kilos: Alejandro Arancibia (Carmona) igualó tras un reñido combate ante Gustavo Parra (Chacón/Andrada).

Categoría Juvenil 81 kilos: Joaquín Mopardo (Natalí Zapata) derrotó por RSC a Said Vivanco (Acevedo) en uno de los combates más entretenidos.

Categoría Mayores 60 kilos: Pablo Mancilla (Chacón/Andrada) se impuso en las tarjetas a Kevin Carrizo (Natalí Zapata).

Categoría Mayores 49 kilos: Jesús Olivo (Federico Guiñazú) le ganó por puntos a Issac Olmedo (Baginay).

Categoría Mayores 64 kilos: Jonathan Alceyaco (Guiñazú) se impuso en las tarjetas ante Pedro Núñez (Baginay).

Categoría Mayores 64 kilos: Franco Benardeau (Marcelo Andrada) derrotó a Uriel James (Matías Lucero).

Categoría Menores 66 kilos: Catriel Ramírez (Zárate) se impuso por RSC a Brian Pérez (Pérez).

Categoría Juvenil 64 kilos: Ángel Naranjo (Daniel Brizuela) ganó por RSC a Elián Rodríguez (Fabián Leiva).

Categoría Mayores 64 kilos: Facundo Ledesma (Matías Lucero) venció por puntos a Jonathan Olmedo (Núñez).