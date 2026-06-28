28 de junio de 2026 - 23:30

Países Bajos y Marruecos juegan el partido fuerte del lunes: horario, transmisión en vivo, formaciones

Los Naranjas se miden con los Africanos en el marco de los 16vos de final del Mundial 2026. El escenario elegido es el Estadio BBVA de Monterrey, este lunes a las 22 horas.

Países Bajos y Marruecos juegan el partido fuerte del lunes

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Países Bajos - Suecia
Países Bajos - Suecia, por el Mundial 2026

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Países Bajos pasó sin sobresaltos el Grupo F, en el cual clasificó primero tras vapulear a Suecia por 5 a 1, y vencer a Túnez por 3 a 1. Además, en el debut empató 2 a 2 ante Japón. Mostró un rendimiento superlativo de mitad de cancha hacia adelante, donde repartió sus goles en varios nombres propios de peso. Sin embargo, su principal debilidad es no poder mantener el arco en cero.

Marruecos, mientras tanto, no ha podido rendir a la altura de las expectativas que generó en Qatar 2022. Repartió puntos con Brasil en el primer duelo del Grupo C, luego venció a Escocia por la mínima diferencia, y cerró la zona superando a Haití por 4 a 2, donde dejó ciertas dudas sobre su solidez defensiva y su orden táctico.

Marruecos - Haití, por el Mundial 2026
Marruecos - Haití, por el Mundial 2026

Marruecos - Haití, por el Mundial 2026

El cierre de la actividad del lunes propone un encuentro que se presume abierto, con chances para ambos lados y muy entretenido. En octavos de final espera Canadá, que superó 1 a 0 a Sudáfrica este domingo.

Probables formaciones de Países Bajos - Marruecos:

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Salibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Datos del partido:

Estadio: BBVA de Monterrey

Árbitro: Wilton Sampaio

Hora: 22

TV: DSports

Minuto a minuto y estadísticas de Países Bajos - Marruecos:

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