Países Bajos y Marruecos juegan el partido fuerte del lunes: horario, transmisión en vivo, formaciones

Los Naranjas se miden con los Africanos en el marco de los 16vos de final del Mundial 2026. El escenario elegido es el Estadio BBVA de Monterrey, este lunes a las 22 horas.

Desde las 22 horas de este lunes, Países Bajos y Marruecos afrontan uno de los duelos más interesantes de toda la serie de 16vos de final del Mundial 2026. Será en el Estadio BBVA de Monterrey, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

El emparejamiento de las llaves de la Copa del Mundo arrojó un partido que tranquilamente podría haberse dado más adelante. Dos de las candidatas a dar pelea fuerte se ven las caras en la primera ronda de eliminación directa, lo que decantará en la temprana salida del certamen para una de ellas. Por eso mismo, se espera un trámite electrizante en México.

Países Bajos - Suecia Países Bajos - Suecia, por el Mundial 2026 EFE/Carlos Ramírez Países Bajos pasó sin sobresaltos el Grupo F, en el cual clasificó primero tras vapulear a Suecia por 5 a 1, y vencer a Túnez por 3 a 1. Además, en el debut empató 2 a 2 ante Japón. Mostró un rendimiento superlativo de mitad de cancha hacia adelante, donde repartió sus goles en varios nombres propios de peso. Sin embargo, su principal debilidad es no poder mantener el arco en cero.

Marruecos, mientras tanto, no ha podido rendir a la altura de las expectativas que generó en Qatar 2022. Repartió puntos con Brasil en el primer duelo del Grupo C, luego venció a Escocia por la mínima diferencia, y cerró la zona superando a Haití por 4 a 2, donde dejó ciertas dudas sobre su solidez defensiva y su orden táctico.

Marruecos - Haití, por el Mundial 2026 Marruecos - Haití, por el Mundial 2026 EFE/EPA/RONALD WITTEK El cierre de la actividad del lunes propone un encuentro que se presume abierto, con chances para ambos lados y muy entretenido. En octavos de final espera Canadá, que superó 1 a 0 a Sudáfrica este domingo.