El japonés Ai Ogura hace historia en motociclismo y gana por primera vez en MotoGP

Motociclismo . El piloto japonés Ai Ogura logró la primera victoria de su carrera en MotoGP al imponerse en el Gran Premio de los Países Bajos, disputado en Assen, en una competencia marcada por múltiples abandonos.

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La fuerte caída de Marco Bezzecchi y los problemas mecánicos que dejaron fuera de carrera a Pecco Bagnaia y Pedro Acosta le permitieron al japonés encabezar el doblete de Trackhouse junto a Raúl Fernández, mientras que Jorge Martín (Aprilia) completó el podio.

Bezzecchi, que partía tercero, perdió posiciones en los primeros metros, mientras Ogura cedía terreno tras un duelo con Raúl Fernández, aunque recuperó rápidamente el ritmo.

La primera gran incidencia llegó en la tercera vuelta cuando Bezzecchi perdió el tren delantero en la curva 15, sufrió una violenta caída con varias vueltas de campana en la grava y fue trasladado consciente al centro médico.

En la punta, Martín abrió una pequeña diferencia sobre Fernández, mientras las tres Aprilia comenzaron a distanciarse del resto del pelotón.

La carrera cambió definitivamente a partir de la vuelta 13 cuando Pedro Acosta debió abandonar por un problema técnico en su KTM y, pocos instantes después, Bagnaia también quedó fuera por una falla en su Ducati, mientras que Toprak Razgatlioglu corrió la misma suerte.

Fernández encontró el espacio para superar a Martín y Ogura aprovechó la maniobra para colocarse segundo, y ya a seis vueltas del final, el japonés adelantó a su compañero de equipo y tomó el liderazgo de la competencia.

En la lucha por el cuarto puesto, Fabio Di Giannantonio recibió una penalización de long lap tras un incidente con Marc Márquez, aunque consiguió recuperarse y finalizar cuarto.

Márquez, por su parte, fue sancionado al término de la carrera por exceder los límites de pista en la última vuelta y perdió una posición en la clasificación.

Ogura cruzó la bandera a cuadros para conseguir su primer triunfo en MotoGP, apenas en su segunda temporada en la categoría, y se convirtió en el primer piloto japonés en ganar una carrera de la clase reina desde Makoto Tamada en el Gran Premio de Japón de 2004.