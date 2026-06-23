23 de junio de 2026 - 19:29

El Enduro FIM tendrá su cuarta fecha en Potrerillos

El Campeonato Provincial de Enduro FIM Mendoza continúa consolidándose como una de las disciplinas motoras de mayor crecimiento en la provincia.

Enduro. Los amantes y seguidores de esta disciplina están de parabienes porque el próximo 5 de julio se disputará una nueva fecha en Potrerillos.

Enduro. Los amantes y seguidores de esta disciplina están de parabienes porque el próximo 5 de julio se disputará una nueva fecha en Potrerillos.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Cuarta Fecha del Campeonato Provincial de Enduro FIM Mendoza, fue denominada Fantic Cuyo y se disputará el próximo 5 de julio en la zona del Dique Potrerillos, Departamento de Luján de Cuyo.

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El escenario elegido posee una enorme relevancia para el deporte motor mendocino, ya que ha sido sede de importantes competencias provinciales, nacionales e internacionales. Además, se encuentra emplazado en uno de los principales polos turísticos de Mendoza, generando un importante movimiento económico y turístico para toda la región.

La fecha contará con el apoyo de Fantic Cuyo y tendrá entrada libre y gratuita para todo el público, permitiendo que mendocinos y turistas puedan disfrutar de una competencia de primer nivel en un entorno natural único.

Desde la organización expresaron su agradecimiento al Gobierno de Mendoza, a la Municipalidad de Luján de Cuyo, a las distintas áreas técnicas y operativas involucradas y especialmente a Ramiro Canet, Director de Ordenamiento Territorial y Administración de Bienes del Estado, por su colaboración y acompañamiento en los procesos necesarios para la realización de este tipo de eventos deportivos.

Con una convocatoria que continúa creciendo fecha tras fecha, el Campeonato Provincial de Enduro FIM Mendoza se prepara para vivir una nueva jornada de competencia en Potrerillos, reafirmando su compromiso con el desarrollo del motociclismo provincial y la formación de las futuras generaciones de pilotos mendocinos.

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Durante las últimas temporadas, el campeonato ha mostrado una evolución sostenida tanto en cantidad como en calidad de pilotos, además de una mejora constante en los aspectos deportivos, logísticos y de seguridad.

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