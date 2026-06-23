23 de junio de 2026 - 19:24

Con la clasificación en el bolsillo, Lionel Scaloni evalúa una rotación masiva y cuida a sus figuras

Tras el triunfo frente a Austria, Scaloni comenzó a planificar el cierre de la fase inicial con la mira puesta en los octavos de final y la recuperación física de sus principales referentes.

&nbsp;Lionel Scaloni durante el entrenamiento del seleccionado argentino, en el Sporting KC Training Center de Kansas.

 Lionel Scaloni durante el entrenamiento del seleccionado argentino, en el Sporting KC Training Center de Kansas.

Foto:

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Cristiano Ronaldo, referente de Portugal.

La marca inédita de Cristiano Ronaldo que Messi no podrá alcanzar en el Mundial 2026

Por Cristian Reta
Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026

Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026: horario, transmisión en vivo y formaciones

Por Redacción Deportes

El plantel retomó las prácticas en Kansas City luego de regresar desde Dallas, donde consiguió su segunda victoria consecutiva. Como suele ocurrir después de un partido de alta exigencia, los futbolistas que tuvieron mayor participación realizaron tareas regenerativas, mientras que el resto trabajó con mayor intensidad en el campo.

image
El Toro Mart&iacute;nez se hizo tiempo para tomar unos mates durante el entrenamiento.&nbsp;

El Toro Martínez se hizo tiempo para tomar unos mates durante el entrenamiento.

Messi y Romero, bajo observación

Uno de los focos de atención estuvo puesto en Lionel Messi, que no participó de los minutos abiertos a la prensa debido a un trabajo físico diferenciado. Aunque no hay preocupación en el cuerpo técnico, la intención es administrar las cargas del capitán para que llegue en plenitud a la etapa eliminatoria.

Por su parte, Cristian Romero continuó con trabajos de recuperación luego de salir reemplazado ante Austria por una molestia en la rodilla derecha. En la delegación reina el optimismo respecto de su evolución y todo indica que será preservado ante Jordania para evitar riesgos innecesarios.

image

Una oportunidad para los que esperan

Con el boleto a la siguiente ronda ya asegurado, Scaloni podría recurrir a una formación alternativa para darle minutos a varios futbolistas que tuvieron escasa participación en el certamen.

Entre los nombres con chances de ingresar aparecen Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nicolás González. También podrían regresar al equipo Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez, quienes buscan recuperar terreno en la consideración del entrenador.

La delantera es uno de los sectores donde podrían verse mayores modificaciones. Incluso no se descarta una dupla integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez si finalmente Messi recibe descanso.

image
Entrenamiento de la Selecci&oacute;n Argentina en Kansas.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas.

Un respiro antes de la etapa decisiva

La clasificación temprana también permitió que el plantel disfrutara de una jornada diferente. Tras el triunfo frente a Austria, Scaloni les otorgó tiempo libre a los futbolistas para compartir con sus familiares, muchos de los cuales viajaron hasta Kansas City para acompañar a la delegación.

El clima puertas adentro es de tranquilidad y confianza. Argentina cumplió con el objetivo de avanzar sin sobresaltos y ahora apunta a llegar en las mejores condiciones posibles a los cruces de eliminación directa, donde comenzará el verdadero desafío por el título mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El volante de la Selección Argentina aparece como uno de los objetivos del entrenador Millonario, Eduardo Coudet, para este mercado.

River va por Giovani Lo Celso: Coudet ya lo llamó y el volante analiza su futuro tras el Mundial

Por Redacción Deportes
Una vez más, Julián Alvarez, esperará su momento en el banco de suplentes de la Selección Argentina. 

El dilema del 9 en la Selección Argentina: ¿Por qué Scaloni eligió a Lautaro Martínez sobre Julián Álvarez?

Práctica clave de la Selección Argentina: Scaloni recupera soldados y analiza tres cambios ante Austria. 

Práctica clave de la Selección Argentina: Scaloni recupera soldados y analiza tres cambios ante Austria

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selección Aregentina para enfrentar a Austria. 

¿Vuelve Leandro Paredes? La gran noticia que espera Scaloni en la Selección Argentina para el Mundial 2026