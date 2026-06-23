Con la clasificación en el bolsillo, Lionel Scaloni evalúa una rotación masiva y cuida a sus figuras

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos tras la victoria sobre Austria y comenzó a delinear el encuentro frente a Jordania, el último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 . C on el liderazgo de la zona ya garantizado, el cuerpo técnico encabezado po r Lionel Scaloni tiene margen para administrar esfuerzos y planificar el tramo más exigente del torneo.

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El plantel retomó las prácticas en Kansas City luego de regresar desde Dallas , donde consiguió su segunda victoria consecutiva. Como suele ocurrir después de un partido de alta exigencia , los futbolistas que tuvieron mayor participación realizaron tareas regenerativas, mientras que el resto trabajó con mayor intensidad en el campo.

Uno de los focos de atención estuvo puesto en Lionel Messi , que no participó de los minutos abiertos a la prensa debido a un trabajo físico diferenciado. Aunque no hay preocupación en el cuerpo técnico, la intención es administrar las cargas del capitán para que llegue en plenitud a la etapa eliminatoria.

El Toro Martínez se hizo tiempo para tomar unos mates durante el entrenamiento.

Por su parte, Cristian Romero continuó con trabajos de recuperación luego de salir reemplazado ante Austria por una molestia en la rodilla derecha. En la delegación reina el optimismo respecto de su evolución y todo indica que será preservado ante Jordania para evitar riesgos innecesarios.

Con el boleto a la siguiente ronda ya asegurado, Scaloni podría recurrir a una formación alternativa para darle minutos a varios futbolistas que tuvieron escasa participación en el certamen.

Entre los nombres con chances de ingresar aparecen Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nicolás González. También podrían regresar al equipo Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez, quienes buscan recuperar terreno en la consideración del entrenador.

La delantera es uno de los sectores donde podrían verse mayores modificaciones. Incluso no se descarta una dupla integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez si finalmente Messi recibe descanso.

image Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas. @Argentina

Un respiro antes de la etapa decisiva

La clasificación temprana también permitió que el plantel disfrutara de una jornada diferente. Tras el triunfo frente a Austria, Scaloni les otorgó tiempo libre a los futbolistas para compartir con sus familiares, muchos de los cuales viajaron hasta Kansas City para acompañar a la delegación.

El clima puertas adentro es de tranquilidad y confianza. Argentina cumplió con el objetivo de avanzar sin sobresaltos y ahora apunta a llegar en las mejores condiciones posibles a los cruces de eliminación directa, donde comenzará el verdadero desafío por el título mundial.