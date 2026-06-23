Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026: horario, transmisión en vivo y formaciones

Los dos elencos están en el fondo del Grupo B, y necesitan ganar para forzar sus chances de clasificar a 16vos de final.

Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026

Bosnia y Qatar llegaron a la última fecha del Mundial 2026 con una única alternativa para estirar su participación internacional. Tras las durísimas caídas ante Suiza y Canadá respectivamente, la victoria es el camino para buscar el pase a los 16vos de final. Se juega en el Lumen Field de Seattle, con arbitraje de Jesús Valenzuela.

El camino de ambos en la presente Copa del Mundo ha sido muy negativo. Pudieron rescatar empates en el debut, pero luego sufrieron fuertes traspiés. El cuadro europeo cayó goleado 4 a 1 ante Suiza, mientras que los de Medio Oriente recibieron un contundente 6-0. Así, lo que los mantiene vivos en el certamen es la remota posibilidad de alcanzar un segundo puesto, o de clasificar como mejor tercero.

bosnia Teniendo en cuenta que el empate los deja afuera a ambos, se espera un partido abierto y con emociones, aunque con mucha especulación debido a que el otro duelo del grupo se disputará en simultáneo.

Para clasificar en segundo lugar, Qatar necesita ganar por una amplísima diferencia de gol y que Canadá supere a Suiza. Bosnia necesita exactamente lo opuesto. Mientras tanto, la opción más concreta y real es quedarse con el triunfo y soñar con que la línea de 4 puntos alcance para meterse como uno de los 8 mejores terceros.

Qatar vs. Suiza partido válido por el grupo "B" en el MundiaL 2026 Pedro Miguel de Qatar celebra junto a su equipo el 1-1 en el marco del partido entre Suiza y Qatar por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que se disputó en la ciudad de San Francisco este sábado. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY Probables formaciones de Bosnia - Qatar: Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Amir Hadziahmetovic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko, Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.