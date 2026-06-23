23 de junio de 2026 - 18:09

Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026: horario, transmisión en vivo y formaciones

Los dos elencos están en el fondo del Grupo B, y necesitan ganar para forzar sus chances de clasificar a 16vos de final.

Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026

Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Bosnia y Qatar llegaron a la última fecha del Mundial 2026 con una única alternativa para estirar su participación internacional. Tras las durísimas caídas ante Suiza y Canadá respectivamente, la victoria es el camino para buscar el pase a los 16vos de final. Se juega en el Lumen Field de Seattle, con arbitraje de Jesús Valenzuela.

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El camino de ambos en la presente Copa del Mundo ha sido muy negativo. Pudieron rescatar empates en el debut, pero luego sufrieron fuertes traspiés. El cuadro europeo cayó goleado 4 a 1 ante Suiza, mientras que los de Medio Oriente recibieron un contundente 6-0. Así, lo que los mantiene vivos en el certamen es la remota posibilidad de alcanzar un segundo puesto, o de clasificar como mejor tercero.

bosnia

Teniendo en cuenta que el empate los deja afuera a ambos, se espera un partido abierto y con emociones, aunque con mucha especulación debido a que el otro duelo del grupo se disputará en simultáneo.

Para clasificar en segundo lugar, Qatar necesita ganar por una amplísima diferencia de gol y que Canadá supere a Suiza. Bosnia necesita exactamente lo opuesto. Mientras tanto, la opción más concreta y real es quedarse con el triunfo y soñar con que la línea de 4 puntos alcance para meterse como uno de los 8 mejores terceros.

Qatar vs. Suiza partido válido por el grupo "B" en el MundiaL 2026
Pedro Miguel de Qatar celebra junto a su equipo el 1-1 en el marco del partido entre Suiza y Qatar por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que se disputó en la ciudad de San Francisco este sábado.

Pedro Miguel de Qatar celebra junto a su equipo el 1-1 en el marco del partido entre Suiza y Qatar por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que se disputó en la ciudad de San Francisco este sábado.

Probables formaciones de Bosnia - Qatar:

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Amir Hadziahmetovic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko, Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.

Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Sultan Al Brake; Jassem Gaber, Al Hashmi Al Hussain, Issa Laye; Akram Afif, Yusuf Abdurisag, Edmilson Junior. DT: Julen Lopetegui.

Datos del partido:

Estadio: Lumen Field de Seattle

Árbitro: Jesús Valenzuela

Hora: 16

TV: DSports

Minuto a minuto y estadísticas de Bosnia - Qatar:

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