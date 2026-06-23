Argentina entregó la lista para el Nations Championship de Rugby

En julio la Selección Argentina de Rugby hará su debut en el flamante torneo Nations Championship, el certamen internacional que enfrentará a los mejores equipos nacionales de ambos hemisferios. Escocia, Gales e Inglaterra serán los rivales para las primeras tres fechas.

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Hay dos rugbiers locales convocados para estos lances: Luciano Asevedo con origen en Liceo RC y RodrigoI Isgró con ADN del Mendoza RC

En julio, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba el sábado 4. A la selección de Gales en San Juan el sábado 11 y al combinado de Inglaterra en Santiago del Estero el sábado 18.

Tal como sucedió en 2025, Los Pumas brindarán un entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Mario Alberto Kempes. El mismo se realizará el sábado 27 de junio, desde las 14, con entrada gratuita. Los asistentes podrán presenciarlo desde la Platea Gasparini.

El Nations Championship es un nuevo certamen internacional que reunirá a las doce principales naciones del rugby mundial en un formato competitivo que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre.

Los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur.

En julio, los del norte viajan al sur, mientras que, en noviembre, los del sur partirán rumbo a Europa.

Pablo Matera Rugby. Pablo Matera uno de los referentes de la Selección Argentina, Los Pumas UAR

¿Dónde jugarán Los Pumas?

Los Pumas jugarán en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el Bicentenario de San Juan y en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Todos los encuentros comenzarán a las 16.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió al regreso a la actividad con el seleccionado nacional: “Estamos muy contentos de volvernos a encontrar con el equipo y de arrancar el año jugando en casa con nuestra gente. Volvemos a Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, tres provincias que tan bien nos recibieron en estos últimos años. Se nos viene un gran desafío con el comienzo del Nations Championship, una exigente nueva competencia que nos demandará mucha preparación. El objetivo es retomar en donde dejamos el año pasado y seguir afianzándonos como equipo, buscando la mejora continua en cada entrenamiento y partido”.

A su vez, comentó sobre la incorporación de jugadores en carácter de desarrollo: “Tal como hicimos en los últimos dos años, en el plantel contaremos con jugadores desarrollo, lo cual nos resulta sumamente importante para conocerlos aún más y para prepararlos en vistas al futuro”.

Plantel

Seis jugadores participaron este año en el Súper Rugby Américas: Luciano Asevedo (Tarucas), Juan Penoucos (Pampas), Agustín Fraga (Pampas), Nicolás Roger (Dogos XV), Faustino Sánchez Valarolo (Dogos XV) y Mateo Soler (Dogos XV).

Los jugadores involucrados en la final del Top 14 de Francia no son tenidos en cuenta para el primer partido.

¿Y el staff?

Se sumarán al staff de Los Pumas James Kerr y Esteban Meneses. Kerr, autor del libro El Legado, es un periodista y escritor británico, especializado en liderazgo y cultura, y cumplirá el rol de Asesor de Mentalidad y Cultura. El “Mono” Meneses, quien ya había acompañado al equipo durante el Rugby Championship y la Ventana de Noviembre del año pasado, se sumará como entrenador, acompañando a Felipe Contepomi, Juan Martín Fernández Lobbe, Andrés Bordoy y Kendrick Lynn.

Los convocados por Felipe Contepomi

FORWARDS

Matías Alemanno (99 caps)

Luciano Asevedo (sin caps)

Francisco Coria (8 caps)

Pedro Delgado (9 caps)

Santiago Grondona (26 caps)

Marcos Kremer (81 caps)

Pablo Matera (121 caps)

Franco Molina (19 caps)

Julián Montoya (117 caps)

Joaquín Moro (3 caps)J

Joaquín Oviedo (22 caps)

Leonel Oviedo (sin caps)

Juan Penoucos (sin caps) *

Guido Petti (98 caps)

Tomás Rapetti (3 caps)

Ignacio Ruiz (27 caps)

Mayco Vivas (39 caps)

Boris Wenger (5 caps)

BACKS

Tomás Albornoz (21 caps)

Simón Benítez Cruz (10 caps)

Mateo Carreras (33 caps)

Santiago Carreras (64 caps)

Lucio Cinti (39 caps)

Bautista Delguy (39 caps)

Agustín Fraga (sin caps) *

Gonzalo García (16 caps)

Rodrigo Isgró (16 caps)

Ignacio Mendy (4 caps)

Matías Moroni (94 caps)

Agustín Moyano (8 caps)

Gerónimo Prisciantelli (4 caps)

Nicolás Roger (3 caps)

Faustino Valarolo (1 cap)

Mateo Soler (sin caps)