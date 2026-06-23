Mendoza une el rugby con el sector empresarial: los valores del deporte aplicados al desarrollo productivo

Mendoza une el rugby y el sector empresarial en un encuentro estratégico. Este martes, el sexto piso de la Casa de Gobierno fue el escenario de la jornada denominada "Encuentro Empresarial: Valores del Rugby y Desarrollo Productivo", que convocó a líderes y referentes.

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La reunión, encabezada por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , junto a la Unión Industrial de Mendoza, convocó a más de 30 personas entre líderes empresariales , exjugadores y actuales referentes de Los Pumas para debatir sobre la sinergia entre el deporte de alto rendimiento y el mundo de los negocios.

El ministro Vargas Arizu destacó la importancia de este vínculo para señalar que la disciplina y el respeto propios del rugby son pilares fundamentales para la sociedad y la economía. "La actividad deportiva tiene mucho que ver con la actividad empresaria, porque la disciplina, el respeto, la propiedad privada, todo eso son armas de la educación que hacen falta en el deporte, en las empresas, en la vida cotidiana y en la familia ", afirmó el funcionario. Asimismo, subrayó el rol de los jugadores como embajadores globales: "Ellos son exponentes exitosos... hacen a la marca Mendoza que tenemos que difundir en todos los ámbitos".

Uno de los momentos destacados fue la participación de los jugadores de Los Pumas, Rodrigo Isgró (Harlequins) y Juan Martín González (Saracens) , quienes recientemente incursionaron en el sector privado local con la apertura de un café de especialidad.

Isgró compartió su visión sobre el futuro y su fuerte arraigo con la provincia: " No me imagino viviendo fuera de Mendoza cuando termine mi trabajo; cuando termine de jugar al rugby. Me imagino viviendo acá y volviendo acá ". Sobre su faceta emprendedora, explicó que es un proceso de aprendizaje: "Es un momento perfecto para aprender, para probar y para equivocarnos... para que el día de mañana, cuando nuestra carrera termine, esa transición sea un poco más llevadera".

Mendoza une el rugby y el sector empresarial: los valores del deporte aplicados al desarrollo productivo El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, recibió a deportistas y emprendedores en Casa de Gobierno y estuvieron acompañados por Mauricio Badaloni, secretario de la Unión Industrial de Mendoza. Gobierno de Mendoza

Por su parte, Mauricio Badaloni, secretario de la Unión Industrial de Mendoza, resaltó la "trilogía" conformada por el deporte, el Estado y el sector privado. "Se da algo inédito acá en la Casa de Gobierno", comentó Badaloni y agregó: "Muchos de ellos también tienen esa gran particularidad de ser emprendedores... con una visión sobre ser independiente, sobre trabajar con sacrificio, traer ideas, contratar gente y pagar impuestos". Para el dirigente, el respeto a las reglas del juego en el rugby se traslada directamente al respeto por las leyes y normas en el ámbito civil y empresarial.

El rol del deporte en el desarrollo

El encuentro también puso el foco en la responsabilidad social y la devolución a la comunidad. Hernán Fontana, director de Grupo Fonter, hizo hincapié en las asociaciones público-privadas como motor de cambio: "Al aliarnos podemos empezar a devolver un poco... con distintos programas como Caciques, que está involucrado con gente privada de libertad". En sintonía, el empresario Santiago Canet calificó la reunión como "muy positiva", destacando el objetivo de "poder darle una salida laboral a la gente que más lo necesita".

Mendoza une el rugby y el sector empresarial: los valores del deporte aplicados al desarrollo productivo Casa de Gobierno fue el escenario de la jornada denominada "Encuentro Empresarial: Valores del Rugby y Desarrollo Productivo", que convocó a líderes y referentes. Gobierno de Mendoza

Finalmente, el evento sirvió como antesala a la próxima presentación de Los Pumas en Mendoza, destacando las oportunidades de vinculación y desarrollo que este tipo de acontecimientos deportivos internacionales generan para el entramado productivo de la provincia. Como mensaje para las nuevas generaciones, Isgró concluyó con un consejo que resume el espíritu de la jornada: "Lo más importante es que sean buenas personas, que en todo lo que hagan den el máximo... si sos buena persona, se van abriendo los caminos".