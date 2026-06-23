23 de junio de 2026 - 18:11

Nación también habilitó denuncias de infracciones de tránsito por WhatsApp: en que se diferencia de Mendoza

La herramienta permite enviar material para reportar maniobras peligrosa y podía aplicar sanciones. La diferencia con el Modo Testigo, en Mendoza.

A través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, cualquier persona podrá denunciar&nbsp;infracciones de tránsito.

A través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, cualquier persona podrá denunciar infracciones de tránsito.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una nueva herramienta que permite a cualquier persona denunciar infracciones de tránsito y conductas peligrosas en calles y rutas a través de WhatsApp.

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La iniciativa presenta varias similitudes con el programa Modo Testigo, recientemente implementado en Mendoza, ya que en ambos casos los ciudadanos pueden enviar fotografías, videos y datos de hechos observados en la vía pública. Sin embargo, mientras el sistema mendocino tiene actualmente un objetivo preventivo y educativo, el mecanismo nacional contempla la posibilidad de aplicar sanciones administrativas a los conductores denunciados.

Ruta 7: primera multa en Las Heras por una foto enviada por WhatsApp
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La medida fue anunciada en el marco de la Semana de la Seguridad Vial y apunta a reforzar los controles mediante el uso de tecnología y la participación ciudadana. Quienes presencien una infracción grave podrán enviar el material al número 11-2787-0000.

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Qué infracciones se podrán denunciar

Entre las conductas que podrán ser reportadas figuran la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad, las picadas ilegales, los sobrepasos indebidos, el uso del teléfono celular al volante, la circulación de menores al mando de vehículos, las patentes adulteradas y distintos episodios de violencia vial.

Uso del teléfono celular mientras el conductor maneja su vehículo, es una de las multas más frecuentes y más graves.

Desde la ANSV aclararon que una denuncia no implicará automáticamente una sanción. Cada presentación será revisada por equipos técnicos que evaluarán las pruebas aportadas y determinarán si corresponde iniciar un procedimiento administrativo.

No obstante, el organismo advirtió que, en los casos más graves y cuando exista evidencia suficiente, las actuaciones podrán derivar en medidas como la suspensión o incluso la inhabilitación de la licencia de conducir.

Para realizar una denuncia será necesario aportar imágenes o videos donde se observe claramente la infracción y la patente del vehículo involucrado. Además, se deberá indicar el lugar del hecho, la fecha, la hora aproximada y completar un formulario con información adicional.

Las autoridades también remarcaron que el material debe ser registrado por terceros, como peatones o acompañantes, y nunca por una persona que se encuentre conduciendo.

Cómo funciona el sistema en Mendoza

La provincia cuenta desde este año con Modo Testigo, una herramienta que permite enviar registros de conductas riesgosas a través de WhatsApp al número 2615559592.

Por ahora, el sistema mendocino no genera multas ni sanciones, ya que el objetivo inicial es fomentar la participación ciudadana y promover el respeto por las normas de tránsito. Los contenidos recibidos serán analizados por la Dirección de Seguridad Vial y pueden ser utilizados con fines educativos, preventivos y de concientización vial.

En paralelo, el Gobierno provincial trabaja en una segunda etapa que estará integrada a la aplicación Mendoza x Mí, incorporando herramientas para verificar automáticamente datos como ubicación, fecha y hora de los registros enviados.

De esta manera, tanto la Nación como Mendoza avanzan en la incorporación de herramientas digitales para involucrar a los ciudadanos en la detección de conductas peligrosas en la vía pública.

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