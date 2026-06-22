22 de junio de 2026 - 20:26

Mucho frío este martes en Mendoza: se espera una mínima de 0°C y heladas en toda la provincia

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 0°C. Cómo estará el tiempo durante los siguientes días.

El invierno comenzó con furia en Mendoza: el tiempo para este martes.

El invierno comenzó con furia en Mendoza: el tiempo para este martes.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mañana en Mendoza se anticipa un escenario de frío polar que se hará sentir con fuerza extrema desde las primeras horas del día. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire frío de origen polar mantendrá las temperaturas en niveles críticos.

Leé además

Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, 21 mil mendocinos que tienen un empleo empezaron a buscar otro

En un año, 21 mil mendocinos que tienen un empleo empezaron a buscar otro
Los estudiantes crearon el proyeto FoxMind, ganaron el premio ILAN a la Innovación Universitaria y hoy buscan viajar a Israel para continuar con su formación. 

De Mendoza a Israel: estudiantes crean un proyecto con Inteligencia Artificial que ganó un premio nacional

La jornada estará caracterizada por un estado de poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura.

El dato meteorológico central de la jornada será el riguroso amanecer, ya que se prevé que la mínima se desplome hasta los 0°C, registrándose marcas sensiblemente inferiores y bajo cero en las zonas rurales.

Durante la tarde, el pleno protagonismo del sol mitigará parcialmente las condiciones gélidas, impulsando un leve repunte térmico que posicionará la máxima en los 12°C.

Tiempo para el miércoles: continúa el ambiente gélido el miércoles

Para el miércoles 24 de junio, el pronóstico extendido anticipa una réplica casi exacta de las condiciones invernales de riguroso frío. Se prevé un día con poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, con ascenso de la temperatura.

Los registros térmicos se mantendrán sumamente acotados, con una mínima que volverá a tocar los 0°C y una máxima estimada en 13°C debido a la leve rotación del viento hacia el norte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En un contexto donde cada peso cuenta, una medida de alivio e impacto directo en el bolsillo empezó a regir para los mendocinos. Los trámites provinciales que se realizan en el Registro Civil, ya sea de forma presencial o virtual, pasaron a ser completamente gratis. Foto: Gobierno de Mendoza

Gratis y en un minuto: los trámites provinciales del Registro Civil de Mendoza ya no tienen costo

Este domingo se inició el invierno y lo hizo con temperaturas bajo cero en Mendoza.

El frío llegó con todo, pero expertos anticipan que Mendoza tendrá un invierno "más cálido" de lo normal: ¿Por qué?

Lunes bajo cero en Mendoza: estas fueron las localidades más frías

Mendoza, bajo cero y con heladas: las zonas que sufrieron hasta -9°C este lunes

Disertación. El astrofísico teórico Francisco Villaescusa expone sobre el proyecto Denario, un complejo sistema multiagente de IA para el descubrimiento científico.

Aportes de la IA a la Matemática educativa