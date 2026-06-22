Mucho frío este martes en Mendoza: se espera una mínima de 0°C y heladas en toda la provincia

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 0°C. Cómo estará el tiempo durante los siguientes días.

El invierno comenzó con furia en Mendoza: el tiempo para este martes.

Mañana en Mendoza se anticipa un escenario de frío polar que se hará sentir con fuerza extrema desde las primeras horas del día. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire frío de origen polar mantendrá las temperaturas en niveles críticos.

La jornada estará caracterizada por un estado de poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura.

El dato meteorológico central de la jornada será el riguroso amanecer, ya que se prevé que la mínima se desplome hasta los 0°C, registrándose marcas sensiblemente inferiores y bajo cero en las zonas rurales.

Durante la tarde, el pleno protagonismo del sol mitigará parcialmente las condiciones gélidas, impulsando un leve repunte térmico que posicionará la máxima en los 12°C.

Tiempo para el miércoles: continúa el ambiente gélido el miércoles Para el miércoles 24 de junio, el pronóstico extendido anticipa una réplica casi exacta de las condiciones invernales de riguroso frío. Se prevé un día con poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, con ascenso de la temperatura.