Ocho de los diez diputados por Mendoza faltaron a la sesión que podía complicar a Manuel Adorni

Este martes fracasó por falta de quorum la sesión especial que había pedido la oposición para tratar la interpelación y eventual moción de censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Son 140 en total los legisladores que no se sentaron en sus bancas . En el caso de Mendoza , todos los diputados de La Libertad Avanza y de la UCR fueron quienes se ausentaron. Entre ellos aparece, Mercedes Llano, del Partido Demócrata , quien la semana pasada había asegurado que Adorni tiene que dejar el cargo en forma urgente.

"Creo que su renuncia o remoción son inminentes . La condena social, sus inconsistentes declaraciones y el vacío de autoridad son factores que tornan insostenible su permanencia en el cargo", declaró Llano la semana pasada, ante la consulta de este diario.

Llano había aclarado también que sus declaraciones sobre Adorni no son nuevas. "Datan desde hace un mes y las voy a repetir como un loro porque es mi compromiso , no me voy a desdecir . Hay que ser implacable porque esto produce un daño al Presidente", agregó.

A pesar de estas declaraciones, Llano se ausentó del recinto junto a los otros legisladores de La Libertad Avanza por Mendoza: Facundo Correa Llano, Luis Petri, Julieta Metral y Álvaro Martínez . Tampoco se sentaron en sus bancas los dos radicales que responden a Alfredo Cornejo : Lisandro Nieri y Pamela Verasay .

Se sumó a ellos el faltazo de la exlibertaria Lourdes Arrieta. O sea, ocho en total no estuvieron.

En cambio sí se sentaron en el recinto los dos representantes del peronismo mendocino, Emir Félix y Martín Aveiro.

El fracaso de la sesión por Manuel Adorni

La oposición llegó a reunir 117 diputados en sus bancas, pero no les alcanzó: media hora después del primer llamado a sesión, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, la dio por caída por no reunir el mínimo necesario.

Los organizadores habían pedido la sesión el 11 de junio pasado, luego de que el jefe de Gabinete admitiera en una entrevista que tenía 500 mil dólares no declarados. Necesitaban reunir 129 diputados para iniciar las deliberaciones, pero una jugada del oficialismo logró evitar que varios sus aliados bajaran al recinto. Se trata del llamado para la semana que viene de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de tratar los expedientes que estaban en el temario de la sesión.

Adorni es investigado por enriquecimiento ilícito y desde hace meses está cuestionado. Sin embargo, lo sostiene en su cargo el respaldo de los hermanos Javier y Karina Milei.