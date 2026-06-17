Manuel Adorni divide a la tropa de La Libertad Avanza en el Congreso nacional

La delicada situación político/judicial del jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni , está produciendo fuertes diferencias en la tropa de La Libertad Avanza en el Congreso nacional.

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En el caso de Mendoza , la diputada nacional Mercedes Mechi Llano remarcó que Adorni no puede seguir en el puesto. "La condena social, sus inconsistentes declaraciones y el vacío de autoridad son factores que tornan insostenible su permanencia en el cargo", expresó.

Sin embargo, en claro contraste, otro integrante local del bloque de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez , no acompañó las declaraciones de Llano. " Adorni ya dio varias explicaciones . Incluso vino a dar su informe de gestión a la Cámara de Diputados y ahora se esta preparando para hacer lo mismo en el Senado ", afirmó Martínez, ante la consulta de este diario.

Otra diferencia de criterio entre los dos diputados fue respecto del futuro de Adorni . Ante la posibilidad de que el Senado o Diputados promuevan una interpelación a Adorni o una "moción de censura" para que deba dejar el cargo, Llano sostuvo que eso no será necesario. "Creo que su renuncia o remoción son inminentes y no se tratará", afirmó.

Sin embargo, en este sentido, Martínez expresó: "Yo no tengo esa información, lo que sé es que se está preparando para ir al Senado el 2 de Julio" .

Al margen de la discusión sobre Adorni, el diputado también publicó una columna de opinión en Los Andes en la que ratificó el respaldo al Gobierno nacional y sostuvo que "las buenas noticias también merecen ser contadas".

Contraste de opiniones en La Libertad Avanza

El contraste de opiniones es inédito para estos dos diputados nacionales, que están integrados hace tiempo al bloque de La Libertad Avanza, siguiendo todas las instrucciones para el desempeño en las bancas que ordena el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. O sea el jefe máximo de todos ellos es la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei.

Sin embargo, Llano y Martínez provienen de orígenes diferentes. Llano milita en el Partido Demócrata, agrupación que incluso preside a nivel nacional; mientras que Martínez responde directamente al dirigente del Pro Omar de Marchi, quien hoy se mantiene distante de las decisiones políticas, a pesar de ser funcionario de Milei: ocupa la vicepresidencia de Aerolíneas Argentinas.

La mayor diferencia entre los dos es que la demócrata nunca se integró a la alianza de La Libertad Avanza con Cambia Mendoza a nivel provincial. Martínez sí lo hizo y de hecho accedió a la reelección como diputado nacional en las elecciones del año pasado, gracias a que, a pesar del enfrentamiento entre Cornejo y De Marchi, logró entrar en la lista de candidatos de la coalición.

El PD se mantiene lejos y Llano asegura incluso que tiene "autonomía" para opinar que Adorni debe irse de la jafatura de Gabinete. "Es una figura relevante que han vaciado de autoridad como ministro coordinador. Nosotros hemos accedido al poder poniendo la vara de la ética muy elevada y con ese posicionamiento no se admiten fisuras", ratificó este miércoles ante la consulta de Los Andes.

Llano insistió en que la suerte de Adorni está echada y que no habrá debate en el Congreso. "No van a someterlo a debate, no van a llegar a la instancia del Congreso porque (Adorni) está absolutamente debilitado. Sus declaraciones no son creíbles", afirmó.

Llano aclaró también que sus declaraciones sobre Adorni no son nuevas. "Datan desde hace un mes y las voy a repetir como un loro porque es mi compromiso, no me voy a desdecir. Hay que ser implacable porque esto produce un daño al Presidente", agregó.

El respaldo del PD a Mechi Llano

El presidente del PD a nivel provincial, Armando Magistretti, salió a avalar la postura de Llano respecto de Adorni

"Mechi dice lo que hace más de 45 días venimos hablando dentro del partido, hay plena coincidencia con lo que ha manifestado", aseguró el senador Magistretti, único representante del PD en la Legislatura provincial.

Y agregó: "Si bien es la potestad de Milei (el futuro de Adorni), a nosotros, como partícipes del proyecto original de La Libertad Avanza, más allá de que el año pasado electoralmente no estuvimos en ese frente con Cornejo, nos preocupa el futuro de este proyecto liberal y creemos que situaciones como la de Adorni no se deben dar, máxime cuando justamente el nuevo contrato social y político que propuso Milei es totalmente contrario".

Magistretti afirmó que Llano "va a hacer este planteo en el bloque y después tomará una decisión si se lo interpela a Adorni o hay una moción de censura".

"Creemos que es la mejor manera de apoyar al Presidente marcar lo que están haciendo mal y las cosas que no pueden suceder. Lo de Adorni no puede suceder, más allá de que Adorni hay por todos lados, los de Cornejo son Mingorance y D'Agostino", completó.