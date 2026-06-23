Brasil y Escocia juegan un duelo marcado por la vuelta de Neymar: horario, transmisión en vivo y formaciones

La Verdeamarela se mide con el cuadro europeo este miércoles a las 19 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Brasil y Escocia juegan un duelo marcado por la vuelta de Neymar

Con noticias importantes respecto a los integrantes de su plantel, Brasil y Escocia chocan este miércoles a las 19 horas en el Hard Rock Stadium de Miami por el Grupo C del Mundial 2026. Con el partido de Marruecos de reojo, buscarán quedarse con los boletos directos para la ronda de 16vos de final.

El elenco de Sudamérica ha ido de menor a mayor en esta Copa del Mundo. Después de un timorato debut que terminó en empate ante Marruecos, el triunfo por goleada ante Haití acomodó las cosas y calmó las aguas. Allí, se destacó la gran actuación del delantero Matheus Cunha, autor de un doblete, aunque también la lesión de Raphina.

Brasil - Haití, por el Mundial 2026 Brasil - Haití, por el Mundial 2026 EFE/EPA/SHAWN THEW El futbolista del Barcelona tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo, y será la baja sensible que debe maquillar el entrenador italiano Carlo Ancelotti. Si bien trascendió el rumor de una titularidad de Neymar Junior, todo indica que Rayan estará en la formación inicial. Esto no quiere decir que la estrella del Santos no juegue, ya que podría sumar minutos en el complemento.

Escocia hizo el camino opuesto a Brasil. Empezó firme con el triunfo 1 a 0 ante Haití, pero luego retrodeció con la derrota por la mínima diferencia ante Marruecos. Por consiguiente, solamente le sirve ganar para clasificar de forma directa a la siguiente instancia del Mundial. De lo contrario, deberá aguardar la definición de los mejores terceros.

Marruecos sufrió demasiado pero le ganó a Escocia y es líder del Grupo C Marruecos sufrió demasiado pero le ganó a Escocia y es líder del Grupo C EFE/EPA/GREG M. COOPER Probables formaciones de Brasil - Escocia: Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Jr, Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.