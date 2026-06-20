Argentina y Brasil suman más vuelos para la próxima temporada de verano

Latam Airlines Brasil comenzará a operar vuelos directos desde Buenos Aires hacia dos destinos del nordeste brasileño (Natal y Maceió) como parte de una expansión de su red de operaciones para la temporada de verano 2026-2027.

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La medida, según informaron fuentes de la empresa a la Agencia Noticias Argentinas, se inscribe en un contexto de fuerte crecimiento del turismo entre Argentina y Brasil, impulsado por una mayor conectividad aérea y una demanda sostenida por destinos de playa.

Los vuelos estacionales operarán entre el 15 de diciembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027, con tres frecuencias semanales para cada destino desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En paralelo, LATAM ampliará la frecuencia de su ruta hacia Recife (otro destino clave del noreste brasileño) pasando de una a cuatro operaciones semanales, y mantendrá su servicio diario a Florianópolis durante todo el verano.

Esta expansión se suma a una red ya consolidada hacia Brasil que incluye vuelos a Río de Janeiro desde Aeroparque y Ezeiza, reforzando uno de los corredores más dinámicos del turismo sudamericano.

El peso del mercado argentino

Argentina continúa siendo el principal mercado emisor de turistas hacia Brasil. En 2025, más de 3,3 millones de argentinos visitaron el país vecino, representando más de un tercio de las llegadas internacionales.

La tendencia se mantiene en 2026, con cifras que muestran un fuerte dinamismo del turismo emisivo: en el primer bimestre del año, cerca de 1,2 millones de argentinos viajaron a Brasil.

Además, datos más recientes indican que el tránsito aéreo está ganando terreno frente al transporte terrestre, con un crecimiento significativo. Este cambio de comportamiento explica, en buena medida, el interés de las aerolíneas por ampliar su oferta de vuelos directos.

Más conectividad, más competencia

El anuncio de LATAM se produce en un escenario de fuerte competencia en el mercado aerocomercial entre Argentina y Brasil. Actualmente operan múltiples compañías (incluidas Aerolíneas Argentinas, GOL, Flybondi y JetSMART) que han incrementado frecuencias y sumado destinos para la temporada alta.

De hecho, se prevé que los vuelos entre ambos países crezcan más del 30% durante el verano, con cientos de frecuencias semanales y una oferta cercana a 1,5 millones de asientos en la temporada estival.

Este fenómeno responde tanto al crecimiento del turismo como a cambios regulatorios, como el acuerdo de “cielos abiertos” firmado en 2024, que eliminó restricciones a la cantidad de vuelos y permitió a las aerolíneas expandir libremente su capacidad según la demanda.

En conjunto, estas variables configuran un escenario en el que la conectividad no solo responde a la demanda, sino que también la impulsa, consolidando al eje Argentina–Brasil como uno de los mercados turísticos más dinámicos de América Latina.