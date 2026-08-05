Detalles de la visita del Papa a la Argentina: "La idea es que oficie misa en las ciudades donde estará"

El Papa León XIV visitará Argentina a comienzos de noviembre y pasará tres días y medio en el país , período en el que visitará tres ciudades. Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei confirmará durante la mañana de hoy la visita del Sumo Pontífice, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, brindó detalles de su itinerario en tierras argentinas .

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"Primero estará en Uruguay , y luego llegará a Argentina el 8 de noviembre por la tarde . Estará en el país el 9, 10 y el 11, cuando seguirá hacia Perú ", resumió Colombo a Los Andes . Además, confirmó que las ciudades en las que estará será la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján (Provincia de Buenos Aires) y Córdoba .

"Ahora estamos viendo los detalles concretos de las reuniones y ya estamos trabajando en comisiones con las tres jurisdicciones donde estará, sobre todo en temas relacionados a infraestructura, logística y seguridad . La idea es que oficie una misa en cada uno de estos lugares , pero hay que ver cómo se organizan las parroquias para los fieles y cómo se maneja", destacó Colombo a Los Andes , y resaltó que se espera que llegue gente de todo el país a estas ceremonias.

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El último Papa en visitar Argentina en su función fue Juan Pablo II, quien estuvo en Argentina en 1987 . Luego llegaron los papados de Benedicto XVI y Francisco , aunque ninguno de ellos hizo una visita protocolar a Argentina.

"Igual tuvimos uno que vivió más de 70 años en Argentina ", destacó -entre risas- Colombo , en alusión a Francisco antes de ser Papa, cuando era Jorge Bergoglio .

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Colombo también llamó a la población a no hacer lecturas políticas de la visita de León XIV a Argentina.

"Siempre hay connotaciones y lecturas políticas que se pueden hacer, pero hay que entender que se trata de una visita de naturaleza pastoral, de una figura espiritual que va más allá", advirtió el arzobispo de Mendoza.

"Destacamos que León XIV viene a traer un mensaje de profunda humanidad; es el vicario de Cristo en la Tierra y trae un mensaje de esperanza a los humanos en la Tierra. Es una invitación a una fraternidad universal, a la paz, 'humanizante y desarmada' como dice él", destacó Colombo.

Marcelo Colombo se mostró optimista con la visita del Papa pero señaló que aún no hay una confirmación oficial. X | @MarceloDColombo

Además, el presidente de la CEA indicó que ya se está trabajando en implementar detalles de urbanización, así como también todo lo que tiene que ver con la animación de cada una de las liturgias de las que participará el Papa y de la comunicación.

"Muchos contenidos las asegura y dependerá de cada iglesia en particular", indicó.

El regreso a su lugar en el mundo

Luego de visitar Uruguay y Argentina, la agenda del Papa León XIV a América del Sur finalizará en Perú. Este país es crucial en la historia del religioso, puesto que si bien nació en Estados Unidos, gran parte de su vida religiosa transcurrió en el país de los Incas.

De hecho, siendo todavía Robert Francis Prevost, llegó como misionero a Perú en la década de 1980. En este país sirvió en las ciudades de Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

En 1987 obtuvo un doctorado en derecho canónico (JCD) de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma y, posteriormente, fue elegido prior general de los agustinos, cargo que ocupó de 2001 a 2013.

El Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo a su regreso a Perú en 2015, año en el que también adquirió la nacionalidad de ese país. Entre 2015 a 2023 estuvo al frente del obispado de Chiclayo, mientras que hace tres años fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos, además de presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, cargos que desempeñó hasta abril de 2025.