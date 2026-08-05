El arco político y la Iglesia celebraron la visita del papa León XIV a la Argentina: "Será un momento histórico"

La confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina generó una ola de reacciones en el ámbito político y eclesiástico. Tras el anuncio del Vaticano, dirigentes nacionales y autoridades de la Iglesia coincidieron en destacar la trascendencia del viaje, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre y marcará la primera visita del pontífice al país.

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Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Javier Milei , quien calificó la llegada del Santo Padre como una "visita histórica para todos los argentinos".

"Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos", escribió el mandatario en su cuenta de X.

En la misma línea se expresó el canciller Pablo Quirno, quien recordó que fue el encargado de entregar personalmente la invitación oficial del Gobierno argentino al Papa.

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro…

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos", publicó.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

Desde la Iglesia, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, manifestó su entusiasmo por la confirmación del viaje y sostuvo que la organización representará "un enorme desafío".

"Tenemos mucha alegría y sabemos que es un enorme desafío porque se vienen meses de mucho trabajo", afirmó en declaraciones radiales.

García Cuerva explicó que todavía no están definidas las locaciones específicas donde el pontífice encabezará las actividades, aunque adelantó que se analizan espacios abiertos para permitir una amplia participación de fieles.

"Son tres días y solo puede estar en tres ciudades, pero es una visita para toda la Argentina. Se busca animar la vida eclesiástica y trabajar en la proyección de la Iglesia y del Papa después de su partida", señaló.

El arzobispo también compartió un recuerdo personal y reveló que la visita de Juan Pablo II en 1997 fue una inspiración decisiva para su vocación sacerdotal.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró que la capital ya se prepara para recibir al Santo Padre.

"Con enorme alegría Buenos Aires se prepara para recibir a Su Santidad León XIV. Será un honor abrirle las puertas de una ciudad que hace del encuentro, el respeto y la convivencia una forma de vivir. Nos llena de orgullo ser parte de un momento histórico para nuestro país", expresó en X.

Con enorme alegría Buenos Aires se prepara para recibir a Su Santidad León XIV.



Será un honor abrirle las puertas de una Ciudad que hace del encuentro, el respeto y la convivencia una forma de vivir. Nos llena de orgullo ser parte de un momento histórico para nuestro país.



¡Te… — Jorge Macri (@jorgemacri) August 5, 2026

Según informó el Vaticano, León XIV iniciará su gira sudamericana en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre. Luego llegará a la Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre con actividades previstas en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Luján y la provincia de Córdoba. El viaje concluirá en Perú, donde desarrollará una intensa agenda pastoral entre el 11 y el 17 de noviembre.