15 de junio de 2026 - 18:51

Son tres los mendocinos convocados al mundial de rugby en Georgia

La copa del Mundo M-20 de rugby se disputará entre el 27 de junio y el 18 de julio en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi. Nicolás Fernández Miranda, confirmó el plantel que viaja

Rugby. Federico Serpa y Bautista Salinas Mallea los Pumitas mendocinos

Rugby. Federico Serpa y Bautista Salinas Mallea los Pumitas mendocinos

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Desde este martes, 30 rugbiers juveniles se darán cita en la Casa Pumas para empezar su concentración con vistas al Mundial Juvenil de Rugby que se disputará fines de este mes en Georgia. Los jugadores mendocinos convocados son Federico Serpa y Bautista Salinas Mallea de Los Tordos y Laureano Valle del club Mendoza RC

Leé además

Rugby. El elenco de Dogos XV de Córdoba fue el mejor equipo en la primera etapa del torneo de franquicias

En el Súper Rugby, Dogos XV fue el mejor equipo en la primera fase
Seven. Sofía González una de las mejores seleccionadas de Argentina en modalidad reducida

Triunfos de Argentina en damas y caballeros en el seven de Bordeaux

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes.

los tordos
Rugby. Bautista Salinas Mallea en un partido de Los Tordos

Rugby. Bautista Salinas Mallea en un partido de Los Tordos

En esta edición serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto.

Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente. La final se jugará el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tiflis.

Como novedad, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle

Los grupos del Mundial

Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.

Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.

Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

Grupo D: Francia, Australia, España y Fiji.

Fixture de Los Pumitas

Sábado 27 de junio Argentina vs Estados Unidos 06 de la mañana

Jueves 2 de julio Argentina vs Irlanda 08.30 de la mañana

Martes 7 de julio Argentina vs Inglaterra 08. 30 de la mañana

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. Entre dos neocelandeses quieren bajar a  Luciano González 

Argentina y un día de sensaciones encontradas en el rugby reducido

Rugby. Marcos Moneta corre a marcar un try en el partido, que Argentina venció a su similar de Alemania

Las selecciones de rugby de Argentina iniciaron la acción en Bordeaux

El equipo de Nueva York con la obtención del título terminó con una larga sequía de más de 50, tras superar a San Antonio Spurs en un apretado marcador.

Los Knicks rompieron la sequía y revitalizaron el imperio de James Dolan

Por Redacción Deportes
Noruega e Irak hacen su estreno en el Mundial 2026 este martes en el Gillette Stadium, por la primera fecha del Grupo I. Ambos buscarán comenzar con el pie derecho.

Irak y Noruega ponen primera en un grupo que promete una dura batalla: hora, TV y formaciones

Por Redacción Deportes