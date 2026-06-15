Irak y Noruega ponen primera en un grupo que promete una dura batalla: hora, TV y formaciones

El conjunto nórdico inicia su recorrido en el Mundial 202 6 con el objetivo de confirmar su favoritismo, mientras que Irak apuesta a dar pelea desde la primera fecha en el Grupo I.

Noruega e Irak hacen su estreno en el Mundial 2026 este martes en el Gillette Stadium, por la primera fecha del Grupo I. Ambos buscarán comenzar con el pie derecho.

Noruega e Irak pondrán en marcha este martes su participación en el Grupo I del Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 19 en el Boston Stadium. El seleccionado europeo parte como favorito y buscará dar el primer paso hacia la clasificación en una zona que también integran Francia y Senegal.

Todas las miradas estarán puestas en Erling Haaland, la máxima figura del conjunto noruego, que llega acompañado por una generación talentosa integrada por Martin Ødegaard, Alexander Sørloth y Antonio Nusa. Los dirigidos por Ståle Solbakken intentarán aprovechar el impulso de una preparación positiva para comenzar el torneo con una victoria.

Buscará imponer condiciones En los encuentros amistosos previos a la Copa del Mundo, Noruega dejó buenas sensaciones al derrotar 3 a 1 a Suecia y empatar 1-1 frente a Marruecos, resultados que reforzaron la confianza de un equipo que aspira a superar su mejor actuación histórica, los octavos de final alcanzados en Francia 1998.

image Erling Haaland, la gran figura de Noruega. Gentileza Los Leones y un gran desafío Del otro lado estará Irak, una de las selecciones llamadas a dar pelea en el grupo. Los llamados Leones de Mesopotamia afrontan el desafío de competir ante rivales de mayor jerarquía internacional y buscarán dar el golpe en su estreno mundialista.

image Aymen Hussein, la gran estrella del fútbol de Irak. Gentileza. El conjunto asiático mostró rendimientos irregulares en la antesala del torneo. Igualó 1-1 con España en un amistoso de exigencia máxima, aunque luego cayó por 2-0 frente a Venezuela. Ahora intentará trasladar sus mejores momentos al escenario más importante del fútbol.