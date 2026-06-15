15 de junio de 2026 - 20:59

Francia y Senegal levantan el telón del Grupo I con objetivos ambiciosos: hora, TV y formaciones

Mundial 2026: Los galos, candidatos al título y liderados por Mbappé, se estrenan frente a una selección africana que apuesta por la experiencia de Mané y Koulibaly.

Francia y Senegal hacen su debut por el Grupo I en el Mundial 2026. El duelo será en Nueva York.&nbsp;

Francia y Senegal hacen su debut por el Grupo I en el Mundial 2026. El duelo será en Nueva York. 

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Los franceses parten como favoritos no solo para quedarse con el encuentro, sino también para avanzar con autoridad en una zona que comparten con Noruega e Irak. Sin embargo, enfrente tendrán a un rival que cuenta con futbolistas de jerarquía y experiencia internacional.

Una potencia que vuelve a ilusionarse

Francia desembarca en Norteamérica respaldada por una generación repleta de talento. Con Kylian Mbappé como máxima referencia ofensiva, los galos disponen de variantes de sobra en ataque para desequilibrar cualquier partido.

Kylian Mbappé
Mbapp&eacute;, la figura del f&uacute;tbol de Francia.

Mbappé, la figura del fútbol de Francia.

A su alrededor aparecen nombres como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola o Marcus Thuram, una combinación de velocidad, técnica y poder de definición que convierte a los europeos en uno de los equipos más temidos del certamen.

Más allá de algunas dudas sobre la generación de juego en el mediocampo, el conjunto francés mantiene una estructura consolidada. Jugadores como Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Jules Koundé y Theo Hernández forman parte de una base que viene compitiendo al máximo nivel desde hace varios años.

El sueño africano de Senegal

Del otro lado estará Senegal, que buscará comenzar el torneo con una actuación que confirme su condición de una de las principales selecciones del continente africano.

Los "Leones de la Teranga" combinan referentes de larga trayectoria con futbolistas que atraviesan un gran presente en Europa. Sadio Mané continúa siendo el líder futbolístico y emocional del equipo, acompañado por Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Ismaila Sarr y el delantero Nicolas Jackson.

El entrenador Pape Thiaw apuesta por un equipo sólido desde lo táctico, capaz de defender con orden y aprovechar los espacios para lastimar en velocidad. Esa receta ya le permitió competir de igual a igual frente a selecciones de primer nivel.

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Sadio Man&eacute;, hist&oacute;rica figura de Senegal. &nbsp;

Sadio Mané, histórica figura de Senegal.

Un antecedente que sigue vivo

Cada vez que Francia y Senegal se cruzan en una Copa del Mundo reaparece inevitablemente el recuerdo de Corea-Japón 2002. En aquella ocasión, los africanos sorprendieron al mundo al derrotar por 1-0 al vigente campeón en el partido inaugural del torneo.

Más de dos décadas después, el contexto es diferente, pero aquel resultado permanece como uno de los capítulos más importantes de la historia del fútbol senegalés y una advertencia para cualquier rival que los subestime.

Las probables formaciones Francia vs Senegal

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Las probables formaciones Francia vs Senegal

Senegal: Mendy; Koulibaly, Niakhaté, Diallo; Sabaly, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye, Jakobs; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Mané.

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Hora: 16

TV: D Sports

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

VAR: Stephane De Almeida (SUI)

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