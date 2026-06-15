Mundial 2026: Vozinha en un par de horas se convirtió en un instagramer famoso

El arquero de Cabo verde de no ser muy conocido, milita en la "B" de Portugal, se convirtió en un partido del Mundial 2026, en un famoso personaje en la redes

Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde saluda a todos después de su gran actuación en el partido que sostuvo Cabo Verde y España. El golero subió sus seguidores en las redes después de lo realizado en este juego mundialista.

Sin dudas ese lunes 15 de junio de 2026 será una bisagra para los habitantes de Cabo Verde, su selección y su arquero, que se llama Josimar José Évora Dias, pero le dicen Vozinha, que quiere decir abuelita en portugués. Los caboverdianos sacaron aplausos luego del alto desempeño de su golero frente a España, en el marco del Mundial 2026, y ahora todo el mundo sabe donde queda ese país, que hasta el domingo muy pocos sabían de su existencia. Las redes explotaron y el que más aprovechó el incremento de sus seguidores fue el "1" del conjunto del archipiélago.

Por su gran actuación con su equipo ante España, la gente premió su brillantes deportiva y empezó a seguirlo en masa en la red Instagram, desde donde pasó de tener 56, 6 mil a 1, 6 millones, todo un fenómeno y la envidia de cualquier instagramer famoso como ya lo son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Selena Gómez..

Muchos medios se hicieron eco del momento cibernético del deportista, por ejemplo Sport Center de Espn posteó: "Tenemos un nuevo jugador que es sensación en la redes Mientras jugaba un partidazo ante España, Vozinha se hizo viral y su cuenta de Instagram pasó el millón de seguidores"

¿Y por qué lo llaman así? Vozinha en portugués significa "abuelita", y tiene que ver con la gran cercanía del futbolista en su infancia con su abuela, que prácticamente lo crió.

Hasta antes de este lunes 15 de junio, el arquero era un desconocido para el mundo del fútbol. Pero eso ya no es más así. De hecho, en la previa del partido Vozinha tenía 50 mil seguidores en Instagram y ahora va para los 2 millones.