Marruecos busca asegurar su clasificación ante Haití: horario, transmisión en vivo, formaciones

El elenco Marroquí juega este miércoles a las 19 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, frente al débil Haití.

Marruecos cierra la fase inicial del Grupo C, en un duelo que se presenta como sencillo. El rival es Haití, y el objetivo es ganar para clasificar a los 16vos de final del Mundial 2026. Se juega en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, este miércoles a las 19 horas, con el arbitraje de Danny Makkelie.

La faena del cuadro de África ha sido positiva. Empate ante Brasil en el comienzo de la Copa del Mundo, y triunfo merecido contra el duro Escocia con el solitario gol del Ismael Saibari. Así, se metió segundo en la zona con 4 puntos, dependiendo de sí mismo para asegurar su boleto a la siguiente instancia.

Brasil vs Marruecos Vinicius Junior (abajo) de Brasil disputa el balón con Achraf Hakimi (c) de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares EFE Haití, por el contrario, perdió ambas presentaciones y es uno de los pocos equipos que ya están eliminados al cabo de la segunda fecha. Su nivel distó mucho de ser el mejor, y esa fue la razón por la cual cayó ante Escocia y Brasil. Ahora, intentará cerrar su participación en el máximo certamen del fútbol con una alegría que quedaría en el recuerdo.

Encolumnado detrás de sus estrellas Yassine Bounou, Hakimi, y Brahim Diaz, Marruecos busca igualar su histórica semifinal de Qatar 2022, cuando desató una verdadera revolución en el deporte. Ahora es un elenco más maduro, que afrontó cierto recambio generacional, y que pasó de ser una sorpresa a un equipo apuntado a pelear.

Brasil - Haití, por el Mundial 2026 Brasil - Haití, por el Mundial 2026 EFE/ Sebastiao Moreira La cuenta para clasificar se resume en un triunfo de Marruecos, que le serviría para meterse como líder si Brasil no vence a Escocia. Un empate o una derrota puede meterlo como segundo, aunque allí deberá esperar que la Verdeamarela no pierda.