23 de junio de 2026 - 19:45

Marruecos busca asegurar su clasificación ante Haití: horario, transmisión en vivo, formaciones

El elenco Marroquí juega este miércoles a las 19 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, frente al débil Haití.

Marruecos busca asegurar su clasificación ante Haití

Marruecos busca asegurar su clasificación ante Haití

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Marruecos cierra la fase inicial del Grupo C, en un duelo que se presenta como sencillo. El rival es Haití, y el objetivo es ganar para clasificar a los 16vos de final del Mundial 2026. Se juega en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, este miércoles a las 19 horas, con el arbitraje de Danny Makkelie.

Leé además

Brasil - Haití, por el Mundial 2026

Se despertó Brasil: goleó al débil Haití en su segunda presentación del Mundial 2026

Por Emanuel Cenci
Canadá y Suiza definen el liderazgo del Grupo B del Mundial 2026

Canadá y Suiza definen el liderazgo del Grupo B del Mundial 2026: horario, transmisión en vivo y formaciones

Por Redacción Deportes

La faena del cuadro de África ha sido positiva. Empate ante Brasil en el comienzo de la Copa del Mundo, y triunfo merecido contra el duro Escocia con el solitario gol del Ismael Saibari. Así, se metió segundo en la zona con 4 puntos, dependiendo de sí mismo para asegurar su boleto a la siguiente instancia.

Brasil vs Marruecos
Vinicius Junior (abajo) de Brasil disputa el balón con Achraf Hakimi (c) de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Vinicius Junior (abajo) de Brasil disputa el balón con Achraf Hakimi (c) de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Haití, por el contrario, perdió ambas presentaciones y es uno de los pocos equipos que ya están eliminados al cabo de la segunda fecha. Su nivel distó mucho de ser el mejor, y esa fue la razón por la cual cayó ante Escocia y Brasil. Ahora, intentará cerrar su participación en el máximo certamen del fútbol con una alegría que quedaría en el recuerdo.

Encolumnado detrás de sus estrellas Yassine Bounou, Hakimi, y Brahim Diaz, Marruecos busca igualar su histórica semifinal de Qatar 2022, cuando desató una verdadera revolución en el deporte. Ahora es un elenco más maduro, que afrontó cierto recambio generacional, y que pasó de ser una sorpresa a un equipo apuntado a pelear.

Brasil - Haití, por el Mundial 2026
Brasil - Haití, por el Mundial 2026

Brasil - Haití, por el Mundial 2026

La cuenta para clasificar se resume en un triunfo de Marruecos, que le serviría para meterse como líder si Brasil no vence a Escocia. Un empate o una derrota puede meterlo como segundo, aunque allí deberá esperar que la Verdeamarela no pierda.

Probables formaciones de Marruecos - Haití:

Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

Datos del partido:

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

Árbitro: Danny Makkelie

Hora: 19

TV: DSports, TyC Sports

Minuto a minuto y estadísticas de Marruecos - Haití:

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026

Bosnia y Qatar van por el milagro en el Mundial 2026: horario, transmisión en vivo y formaciones

Por Redacción Deportes
Marruecos sufrió demasiado pero le ganó a Escocia y es líder del Grupo C

Marruecos sufrió demasiado pero le ganó a Escocia y es líder del Grupo C

 Vinicius Junior (abajo) de Brasil disputa el balón con Achraf Hakimi (c) de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Brasil reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Marruecos en su debut en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección de Francia abandonó la concentración y viajó a Europa debido al fallecimiento de su madre este martes. 

Conmoción en Francia: Deschamps deja el equipo por el fallecimiento de su madre

Por Redacción Deportes