Marruecos busca asegurar su clasificación ante Haití: horario, transmisión en vivo, formaciones

Marruecos cierra la fase inicial del Grupo C, en un duelo que se presenta como sencillo. El rival es Haití, y el objetivo es ganar para clasificar a los 16vos de final del Mundial 2026. Se juega en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, este miércoles a las 19 horas, con el arbitraje de Danny Makkelie.
La faena del cuadro de África ha sido positiva. Empate ante Brasil en el comienzo de la Copa del Mundo, y triunfo merecido contra el duro Escocia con el solitario gol del Ismael Saibari. Así, se metió segundo en la zona con 4 puntos, dependiendo de sí mismo para asegurar su boleto a la siguiente instancia.
Brasil vs Marruecos
Vinicius Junior (abajo) de Brasil disputa el balón con Achraf Hakimi (c) de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares
EFE
Haití, por el contrario, perdió ambas presentaciones y es uno de los pocos equipos que ya están eliminados al cabo de la segunda fecha. Su nivel distó mucho de ser el mejor, y esa fue la razón por la cual cayó ante Escocia y Brasil. Ahora, intentará cerrar su participación en el máximo certamen del fútbol con una alegría que quedaría en el recuerdo.
Encolumnado detrás de sus estrellas Yassine Bounou, Hakimi, y Brahim Diaz, Marruecos busca igualar su histórica semifinal de Qatar 2022, cuando desató una verdadera revolución en el deporte. Ahora es un elenco más maduro, que afrontó cierto recambio generacional, y que pasó de ser una sorpresa a un equipo apuntado a pelear.
Brasil - Haití, por el Mundial 2026
Brasil - Haití, por el Mundial 2026
EFE/ Sebastiao Moreira
La cuenta para clasificar se resume en un triunfo de Marruecos, que le serviría para meterse como líder si Brasil no vence a Escocia. Un empate o una derrota puede meterlo como segundo, aunque allí deberá esperar que la Verdeamarela no pierda.
Probables formaciones de Marruecos - Haití:
Marruecos: Youssef Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi; Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Issa Diop. DT: Mohamed Ouahbi.
Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.
Datos del partido:
Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
Árbitro: Danny Makkelie
Hora: 19
TV: DSports, TyC Sports
Minuto a minuto y estadísticas de Marruecos - Haití: