28 de junio de 2026 - 20:41

Mundial 2026: Supremacía europea y sorpresa africana entre los clasificados por continentes a los 16vos

Si bien tiene menos representantes, en proporción, la Conmebol es una de las que mas equipos sumó para la próxima fase del Mundial 2026

Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentins Lionel Messi y sus capitaneados en&nbsp; Dallas, USA.

Mundial 2026. El capitán de la Selección Argentins Lionel Messi y sus capitaneados en  Dallas, USA.

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EFE/EPA/ALBERT PENA
Mundial 2026. El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dirige un entrenamiento este sábado, en el centro de entrenamiento Columbia Park, en Morristown, New Jersey&nbsp;

Mundial 2026. El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dirige un entrenamiento este sábado, en el centro de entrenamiento Columbia Park, en Morristown, New Jersey 

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EFE/ SEBASTIÃO MOREIRA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó un panorama claro sobre el rendimiento de cada una de las confederaciones.

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El entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, junto a Kim Min-jae, participa en una conferencia de prensa en el Estadio Monterrey, en Guadalupe, México. 

Escándalo y salida: Hong Myung-bo dejó el cargo tras la eliminación de Corea del Sur.
Jonathan David, de Canadá, disputa la pelota con Mbekezeli Mbokazi, de Sudáfrica, durante el partido por los 16avos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. 

Canadá eliminó a Sudáfrica y se metió en octavos de final del Mundial 2026

De los 48 equipos que comenzaron el torneo, solo 32 lograron avanzar a los 16avos de final, con Europa como la gran dominadora y África como la gran revelación.

La UEFA volvió a demostrar su poderío al clasificar 13 de las 16 selecciones que presentó. Francia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Croacia, Suiza, Suecia, Austria, Noruega y Bosnia y Herzegovina continúan en carrera, mientras que Escocia, Turquía y República Checa quedaron eliminadas.

La gran sorpresa la dio la Confederación Africana (CAF), que logró meter 9 de sus 10 representantes en los 16avos de final.

En ese sentido, sólo Túnez no pudo superar la fase de grupos, mientras que Costa de Marfil, Marruecos, Sudáfrica, Cabo Verde, Egipto, Senegal, Argelia, Ghana y República Democrática del Congo siguen soñando con hacer historia.

Sudamérica volvió a responder

La Conmebol clasificó cinco de sus seis selecciones. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay avanzaron a la fase eliminatoria, mientras que Uruguay fue el único representante sudamericano que no logró superar la primera ronda.

Por su parte, la Concacaf aprovechó su condición de anfitriona y consiguió tres clasificados: México, Estados Unidos y Canadá, siendo también los anfitriones del campeonato mundial.

En cambio, Curazao, Panamá y Haití se despidieron del certamen.

Asia y Oceanía, con pocos sobrevivientes

La AFC tuvo un rendimiento más discreto. De sus nueve participantes, únicamente Japón y Australia lograron acceder a los 16avos de final.

En cambio, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Arabia Saudita, Irak, Qatar y Jordania quedaron eliminados.

Por último, Oceanía no tendrá representantes en la siguiente instancia, ya que Nueva Zelanda no pudo avanzar desde la fase de grupos.

Clasificados por confederación

-Europa (UEFA): 13 clasificados de 16 participantes.

-África (CAF): 9 clasificados de 10 participantes.

-Sudamérica (Conmebol): 5 clasificados de 6 participantes.

-Norte y Centroamérica (Concacaf): 3 clasificados de 6 participantes.

-Asia (AFC): 2 clasificados de 9 participantes.

-Oceanía (OFC): 0 clasificados de 1 participante.

Con este panorama, Europa y África aparecen como las confederaciones con mayor presencia en la fase eliminatoria, mientras que Sudamérica mantiene una alta efectividad al clasificar cinco de los seis equipos que participaron del Mundial 2026.

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