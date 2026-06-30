La renovación de flota de autos de YPF en Argentina parece haber abierto una gran posibilidad para cambiar el auto . Y es que la petrolera nacional sacó a subasta 60 vehículos -autos y camionetas -, los cuales están disponibles online en este link .

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De hecho, algunos de estos vehículos que salen a la venta se encuentran en la zona de la refinería de Luján de Cuyo . De esta manera, si bien al ser online cualquier postor puede ofertar por cualquier auto, hay al menos tres que están ya en tierras mendocinas .

Según destacaron desde la plataforma de subastas corporativas online NarvaezBid -a cargo del proceso-, el lote incluye autos y camionetas con precios base por debajo de los 7 millones de pesos .

Autos y camionetas por menos de $7 millones: cómo participar de la subasta de vehículos de YPF

La convocatoria se concretará -siempre online- este martes 30 de junio y forma parte del proceso de renovación de flota que lleva adelante YPF . Entre los vehículos disponibles hay autos, SUV y pick ups que estuvieron en operación dentro de la empresa y que ahora buscan nuevos dueños.

Entre los rodados ubicados en Mendoza aparecen algunas de las opciones más atractivas de la convocatoria.

Uno de ellos es un Volkswagen Polo 1.6 modelo 2016, con un precio base de $4.464.000 (al menos con ese valor inició la subasta, que termina hoy), una cifra que se ubica muy por debajo de los valores que suelen encontrarse para unidades similares en el mercado de usados.

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También figura una Ford EcoSport Freestyle 2.0 4WD modelo 2014 -cuyo valor inicial es de $4.170.000- y una camioneta Ford Ranger doble cabina 4x4 XL Safety modelo 2014, que salió con una base de $6.300.000.

A ello se suma otra Ford EcoSport S 1.6 modelo 2017, ubicada igualmente en Luján de Cuyo y con una base en $5.040.000.

Los valores corresponden al precio inicial de cada lote, por lo que el monto final dependerá de las ofertas que se vayan realizando durante la subasta.

Pick ups y utilitarios entre los más buscados

Además de los vehículos ubicados en Mendoza, la subasta incluye unidades distribuidas en distintas provincias del país, principalmente en Neuquén, Santa Cruz y Buenos Aires.

Dentro de los modelos más buscados aparecen varias Ford Ranger, con precios desde $4.848.000, así como distintas versiones de la Toyota Hilux, cuyas bases arrancan en $6.840.000.

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Las camionetas suelen ser las protagonistas de este tipo de procesos, especialmente entre productores, contratistas, empresas de servicios y usuarios particulares que buscan vehículos robustos a valores inferiores a los del mercado tradicional.

Cómo participar de la subasta

La participación está abierta tanto para personas físicas como para empresas y no tiene costo de inscripción.

Todo el proceso se realiza de manera online. Los interesados deben registrarse previamente en la plataforma habilitada para la subasta y validar su usuario para poder comenzar a ofertar.

Una de las ventajas del sistema es que permite coordinar visitas para observar los vehículos antes del cierre o consultar las fechas de exhibición y puesta en marcha cuando estén disponibles.

El mecanismo de cierre también busca evitar definiciones apresuradas. Cuando llega el horario previsto para finalizar la subasta, cada nueva oferta extiende automáticamente el reloj por tres minutos adicionales. De esta manera, los participantes tienen tiempo suficiente para decidir si continúan pujando o no por el vehículo.