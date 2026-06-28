Le dio casi toda su fortuna a un solo hijo, los demás quedaron con cuatro autos y la Justicia puede revertirlo

El Código Civil brasileño protege el 50% de los bienes para los herederos necesarios, permitiendo anular divisiones que favorezcan excesivamente a un solo familiar.

Un padre en Brasil destinó una fortuna de 47 millones de reales a uno de sus hijos.

Un padre en Brasil destinó una fortuna de 47 millones de reales y 3.000 cabezas de ganado a uno de sus hijos, dejando apenas cuatro autos antiguos para repartir entre los otros tres. Este caso ilustra cómo la legislación interviene en las sucesiones para garantizar una distribución mínima obligatoria entre los herederos necesarios.

La legislación establece límites claros a la libertad de testar para evitar que los hijos sean excluidos del patrimonio de manera desproporcionada. La clave reside en la figura de la legítima, que representa el 50% del patrimonio total del fallecido después de descontar deudas y gastos funerarios. Esta mitad debe repartirse obligatoriamente en partes iguales entre los herederos necesarios, que incluyen descendientes, ascendentes y el cónyuge.

image ¿Qué diferencia a la porción legítima de la parte disponible? El propietario de los bienes solo tiene control absoluto sobre el otro 50% de su patrimonio, denominado parte disponible. Esta fracción sí puede ser destinada libremente a un solo hijo o incluso a terceros ajenos a la familia. Sin embargo, cuando una donación en vida o un testamento invade la porción legítima de los demás herederos, la Justicia tiende a anular el exceso para restablecer el equilibrio legal.

En el caso de la hacienda millonaria, la justicia puede intervenir si el valor del inmueble y el ganado superan ese margen de libre disposición. Los hijos perjudicados tienen el derecho de solicitar un inventario judicial que recalcule toda la masa hereditaria. La ley no distingue entre hijos biológicos, de matrimonios anteriores o adoptados, otorgándoles a todos el mismo estatus jurídico frente al espolio.

image ¿Puede anularse un acuerdo entre herederos que aceptaron una división desigual? Un aspecto poco conocido es que incluso si los hermanos aceptan inicialmente una división desigual, este acuerdo puede ser invalidado por los tribunales. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha determinado que la concordancia previa de los herederos no impide la nulidad de una donación que comprometa la legítima. Esto ocurre porque el derecho a la herencia mínima se considera una norma que no puede ser ignorada por acuerdos privados.

El retraso en iniciar este proceso legal también conlleva riesgos económicos, como multas sobre el impuesto de sucesiones (ITCMD) que encarecen la sucesión. Para protegerse, los afectados deben reunir documentación sobre todos los bienes y donaciones realizadas en vida por el fallecido. Evaluar una acción judicial para reequilibrar la división es el camino legal para asegurar que la voluntad personal no prevalezca sobre los derechos garantizados por el Código Civil.