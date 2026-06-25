Héctor Laca creció en el campo entrerriano, en una casa donde la ropa pasaba de un hermano a otro y la comida dependía de lo que hubiera disponible. Décadas después, construyó una empresa de insumos para el agro , puso en funcionamiento cinco plantas industriales y se convirtió en el dueño de un auto único en la Argentina.

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Su historia volvió a circular a partir de una entrevista televisiva en la que habló sobre su infancia, su recorrido empresarial y la fórmula que, según él, le permitió avanzar: combinar la energía de los primeros años con la sabiduría adquirida en el camino.

El protagonista es el fundador de FACYT , una compañía instalada en Laguna Larga, Córdoba. También es el propietario de la primera Ferrari Purosangue que ingresó al país, el primer modelo de cuatro puertas y cuatro plazas fabricado por la marca italiana.

Laca nació cerca de Nogoyá, Entre Ríos, y fue el décimo de 12 hermanos. Su padre murió cuando él era pequeño y su madre quedó a cargo de la familia.

En el reportaje recordó una niñez marcada por las carencias. Contó que solían desayunar o comer leche con pan duro, maicena o cascarilla de cacao. La casa tenía techo de chapa y su madre crió sola a los hijos en una época difícil.

Creció en la pobreza, construyó seis empresas y tiene la primera Ferrari que llegó al país (2)

Ese origen, explicó, le dejó una frase que todavía utiliza: “Hay que endurecer la piel, pero no el corazón”. Para él, las dificultades lo prepararon para afrontar los problemas sin perder sensibilidad frente a los demás.

Empezó a trabajar a los 13 años

A los 13 años se fue de su casa después de una discusión familiar y comenzó a trabajar en una carpintería. Con el tiempo aprendió distintos oficios, pasó por varias empresas y llegó a trabajar durante años en la represa binacional de Salto Grande.

Según contó en entrevistas posteriores, tenía un buen salario y estabilidad, pero sentía que quería construir un proyecto propio. A los 45 años se mudó a Córdoba con su esposa y sus hijos.

Un amigo le prestó US$ 2.500. De acuerdo con el relato publicado por Forbes Argentina, utilizó unos US$ 1.000 para la mudanza y comenzó el negocio con los US$ 1.500 restantes.

Cómo nació FACYT

FACYT fue fundada el 15 de marzo de 1996. La empresa se especializó en la formulación, fabricación y comercialización de productos para el agro, entre ellos fertilizantes, coadyuvantes, inoculantes, fungicidas, herbicidas e insecticidas.

Durante la primera etapa, Laca tercerizaba la producción en una fábrica química de Buenos Aires. Más adelante instaló su propio complejo industrial en Laguna Larga y desarrolló una red comercial que llega directamente a productores de distintas regiones del país.

En una entrevista reciente, señaló que la compañía cuenta con cinco plantas industriales en funcionamiento: tres vinculadas con productos biológicos y dos con productos químicos.

La sexta planta está prevista para el 28 de agosto de 2026. La inversión informada asciende a US$ 10 millones y estará destinada a producir un granulado de base química y biológica pensado como sustituto parcial de la urea convencional.

No construyó seis empresas, sino un grupo con seis plantas

La historia suele resumirse diciendo que Laca creó “seis empresas”, pero los datos disponibles muestran algo diferente. Se trata de FACYT y su complejo industrial, que actualmente posee cinco fábricas y proyecta inaugurar una sexta.

Forbes indicó que la compañía tiene más de 80 productos, 85 camionetas que recorren el país y una proyección de facturación de US$ 50 millones para 2026. La valuación de entre US$ 500 millones y US$ 600 millones mencionada por el empresario corresponde a una estimación propia para los próximos años, no a una tasación pública independiente.

La Ferrari que se convirtió en un símbolo

Laca también ganó notoriedad por comprar una Ferrari Purosangue Rosso Portofino. La unidad llegó a la Argentina a fines de 2024 y fue la primera de ese modelo registrada en el país.

Creció en la pobreza, construyó seis empresas y tiene la primera Ferrari que llegó al país (4)

No fue la primera Ferrari de la historia argentina. La precisión es importante: fue la primera Purosangue, el vehículo con el que Ferrari inauguró su línea de cuatro puertas y cuatro plazas.

El modelo utiliza un motor V12 atmosférico de 6,5 litros y desarrolla 725 caballos de potencia, según la ficha oficial de Ferrari. La unidad de Laca fue configurada en rojo, una elección por la que, según relató, debió pagar un monto adicional.

Creció en la pobreza, construyó seis empresas y tiene la primera Ferrari que llegó al país (3)

En la entrevista televisiva afirmó que su Purosangue fue también la primera en Sudamérica y que la segunda perteneció a Neymar. Esa comparación surge de su propio relato y fue repetida por distintos medios, aunque no existe un registro público regional que permita verificar el orden completo de todas las unidades importadas.