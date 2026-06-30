El combo de alertas en Mendoza a la espera de la masa de aire polar: nevadas, heladas y vientos de hasta 70 km/h

Mendoza se prepara para un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. Tras una jornada templada este martes, el ingreso de una masa de aire polar provocará un fuerte descenso de la temperatura desde el miércoles, acompañado por precipitaciones , nevadas en cordillera y precordillera , además de alertas por viento y nieve emitidas para distintos sectores de la provincia.

Martes con heladas y sol en Mendoza antes de la llegada de la ola polar: de cuánto será la mínima

Mejora vial en un circuito del oeste de la ciudad

El pronóstico indica que este martes habrá poca nubosidad, ascenso de la temperatura y heladas parciales durante la mañana. Los vientos serán moderados del noreste y la cordillera permanecerá con escasa nubosidad. La máxima alcanzará los 16°C y la mínima será de 0°C .

A partir del miércoles cambiarán las condiciones. Se espera una jornada mayormente nublada y fría, con precipitaciones aisladas, vientos moderados a fuertes del sector sur y el ingreso de una masa de aire polar. También se registrarán nevadas en la cordillera y en sectores de la precordillera. La temperatura oscilará entre 1°C de mínima y 7°C de máxima .

Para el jueves continuará el tiempo frío, con cielo mayormente nublado, precipitaciones y escasas variaciones térmicas. Los vientos serán leves del norte y en la cordillera se prevé nubosidad parcial. La máxima será de 6°C y la mínima de 1°C .

El viernes se espera una leve mejora, con cielo parcialmente nublado y un ligero ascenso de la temperatura. Persistirán las nevadas en alta montaña, mientras que las temperaturas irán de 2°C a 8°C .

Finalmente, el sábado habrá nubosidad variable, ascenso de la temperatura y heladas matinales. En la cordillera continuará la inestabilidad durante la mañana. La máxima llegará a 12°C y la mínima descenderá hasta los -2°C.

image

Alerta por nevadas

El Servicio Meteorológico mantiene un alerta amarillo por nevadas para sectores de la cordillera. Se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual. Además, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada, especialmente durante la tarde.

Alerta por viento

También rige un alerta amarillo por viento. En la alta cordillera se prevén vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h.

En tanto, para el este de Mendoza se esperan vientos del sector sur con velocidades de 30 a 40 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante el cambio de condiciones meteorológicas.

Paso Cristo Redentor: habilitado para todo tipo de vehículos con portación obligatoria de cadenas

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado este martes para la circulación de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Las autoridades informaron que el paso internacional permanecerá abierto en los siguientes horarios:

Salida desde Argentina: de 9:00 a 21:00 .

de . Ingreso desde Chile: de 8:00 a 20:00.

Además, recordaron que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos que transiten por la alta montaña, debido a las bajas temperaturas y las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

Temperaturas en alta montaña

Las temperaturas registradas durante la mañana fueron:

Uspallata: -3°C.

-3°C. Punta de Vaca: -10°C.

-10°C. Puente del Inca: -13°C.

-13°C. Las Cuevas: -14°C.

Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados sobre la evolución del tiempo, ya que para las próximas horas rigen alertas por nevadas y fuertes vientos en la cordillera, condiciones que podrían modificar la operatividad del corredor internacional.