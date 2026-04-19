19 de abril de 2026 - 00:03

Suplemento Cuyo Construye: ya salió una nueva edición

Pone el foco en mostrar la construcción en acción. Recorremos obras, edificios, barrios y viviendas para que los protagonistas cuenten los procesos reales, los desafíos técnicos y las soluciones aplicadas.

Conocé las novedades del sector de la construcción en Cuyo Construye.

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Andres Alaniz (PEXELS)
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La edición del 19 de abril de 2026 del suplemento Cuyo Construye, una publicación conjunta de Diario Los Andes y Diario de Cuyo, presenta un panorama detallado de la actualidad del sector en la región, abordando desde grandes inversiones internacionales hasta el impacto de los costos en la economía doméstica.

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The Vines of Mendoza, el emblemático proyecto nacido en Tunuyán en 2004, encabeza esta edición con el anuncio de un ambicioso proceso de expansión. Con una inversión prevista de 40 millones de dólares, el desarrollo busca duplicar su capacidad hotelera para alcanzar las 73 habitaciones, integrando nuevas villas diseñadas para una inmersión total en el paisaje de Los Chacayes.

La propuesta cualitativa incluye el traslado del restaurante "Siete Fuegos", liderado por Francis Mallmann, a una nueva ubicación en el corazón de los viñedos, y la creación de un spa de grandes dimensiones. Más allá del lujo, la iniciativa tiene un fuerte componente social mediante The Vines Foundation, que sostiene comedores infantiles y planea la apertura de una escuela vocacional de oficios en Vista Flores para capacitar a jóvenes locales en hotelería y cocina.

Transformación urbana en la Ciudad de Mendoza

La apertura de Dalvian Mall marca un hito en el crecimiento comercial de la capital mendocina. Este espacio de 5.130 metros cuadrados combina arquitectura moderna con un entorno natural abierto, ofreciendo más de 30 marcas, propuestas gastronómicas y un centro médico de alta complejidad.

En el ámbito residencial, la llegada de la constructora CRIBA a la provincia se materializa con el proyecto Vesta. Este edificio de alta gama, que redefine el estándar de vivienda vertical en Mendoza, ya cuenta con el 70% de sus unidades vendidas y prevé su entrega para el mes de junio, tras 30 meses de obra. Por su parte, Grupo Dinosaurio también consolida su presencia con opciones de financiación a 10 años para sus emprendimientos Milénica y La Vacherie.

Costos y futuro profesional en la región

El análisis económico revela un escenario complejo para los constructores locales. En Mendoza, el costo general de la construcción subió un 3,79% durante abril, impulsado principalmente por el ajuste en la mano de obra. Según el Centro de Ingenieros de Mendoza, el metro cuadrado para una vivienda económica alcanzó los $1.374.760, lo que ensancha la brecha salarial y dificulta el acceso a la vivienda individual sin herramientas de crédito hipotecario.

En San Juan, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) apuesta al largo plazo a través de su programa de Becas Estímulo para estudiantes de Ingeniería Civil. Este programa, financiado por empresas privadas, asiste a jóvenes del interior de la provincia para facilitar su formación profesional. La iniciativa se presenta como una inversión estratégica ante las crecientes demandas de infraestructura que genera la actividad minera en la provincia.

Ver y descargar el suplemento Cuyo Construye

La nueva edición ya está disponible para descargar en este enlace y se puede ver a continuación.

Cuyo Construye 19-4-26

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