Cristina Kirchner podría perder sus beneficios de prisión domiciliaria por una bandera gigante desde su balcón

La Justicia realizó una advertencia formal a la expresidenta Cristina Kirchner a cumplir las normas de su prisión domiciliaria para conservar el beneficio, luego del despliegue de una bandera en su balcón.

Causa Vialidad: Cristina Kirchner presentó un recurso para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos

Ministro de Axel Kicillof desestimó el indulto de Cristina Kirchner y sostuvo que no es prioritaria su situación judicial

La advertencia fue tras un episodio ocurrido el domingo pasado, luego del despliegue de una bandera de Argentina de grandes dimensiones desde un edificio cercano a la residencia ubicada en San José 1111, mediante una estructura de cables tensores.

El despliegue de la bandera se dio en el marco de los homenajes por el primer año de detención de CFK. La convocatoria fue encabezada por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , quien junto a un grupo de militantes extendieron una bandera con la leyenda “De San José 1111 a la Rosada”.

Según indicó el juez del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Fernández de Kirchner colaboró con sus propias manos para sujetar la bandera y se utilizó su balcón como punto de anclaje.

Intimaron a Cristina Kirchner para que cumpla la prisión domiciliaria tras el despliegue de una bandera en su balcón

Tras esta situación, se la intimó a abstenerse “de realizar conductas que puedan implicar un incumplimiento de las reglas fijadas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria”. Además, la advertencia se hizo “bajo apercibimiento de ley” en caso de ocurrir nuevos incumplimientos.

Actualmente la expresidenta se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad por administración fraudulenta, donde tiene tobillera electrónica y entre las condiciones está la de no alterar la convivencia del barrio ni la tranquilidad de los vecinos.

El juez hizo énfasis en que este hecho se diferencia de otras manifestaciones de apoyo llevadas a cabo con anterioridad y que no derivaron en ninguna objeción judicial.

Asimismo, se indicó que, para este tipo de intervenciones en la vía pública, se requiere autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que estos sucesos se podrían encuadrar en una contravención.

Para finalizar, la resolución judicial a la que se refiere Giménez Uriburu invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, en la que esta norma le otorga al magistrado la potestad de enviar a Cristina Kirchner a una cárcel común en caso de nuevos incumplimientos injustificados.