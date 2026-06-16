16 de junio de 2026 - 20:30

Arde la interna peronista: una referente de Axel Kicillof criticó duramente a Cristina Kirchner

Se trata de Berenice Iáñez, referente de la Patria es el Otro y del Movimiento Derecho al Futuro. Aseguró que Cristina Kirchner "rompe las pelotas" y que su gobierno con Alberto Fernández fue “una mierda”.

Interna peronista: Axel Kicillof junto a Berenice Iañez.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una exposición en la “Cátedra Libre Hebe de Bonafini”, donde también reivindicó el liderazgo del gobernador bonaerense. Allí aseguró que el peronismo encontró en Kicillof una referencia para encarar una nueva etapa política.

Iañez, principal referente de las agrupaciones La Patria es el Otro y Movimiento Derecho al Futuro, defendió la construcción política que impulsa el mandatario bonaerense y planteó la necesidad de recuperar una democracia con mayor contenido social.

La legisladora sostuvo que “no podemos volver al Gobierno para administrar la miseria, tenemos que recuperar la democracia social, no esta democracia burguesa que no va a solucionar ninguno de los problemas de nuestro pueblo”.

“Nosotros somos un país que cuando no tenemos un faro lo encontramos”, dijo y enfatizó que “el pueblo nos dio a Axel" y por eso "somos el mejor pueblo del mundo y vamos a salir adelante”.

Fulminó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “Gobierno de mierda”

En ese marcó fustigó a la expresidenta al señalar que la historia “nos dio a San Martín, a Rosas, a Perón, a Eva, a Nestor”, y tras un breve silencio señaló: “Y a Cristina, por más que ahora está bastante equivocada y joda bastante las pelotas”.

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Aludiendo a la interna en el peronismo, recordó las presiones contra el sector que encabeza Kicillof, y puntualizó: “Nos amenazaron en un congreso del PJ, y nos amenazaba 'mamá' que decía que la provincia de Buenos Aires se iba a prender fuego”, indicó aludiendo a dichos de Cristina Kirchner.

Asimismo, afirmó que el Gobierno del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner “fue una desilusión tremenda”, un “Gobierno de mierda, en el que la militancia sufrió mucho, porque estaba todo pensado para fracasar”.

En el mismo sentido cuestionó que "alguien venga con un video y nos diga quién es el candidato a presidente, o a quién tienen que votar los argentinos", aludiendo a la designación de Alberto Fernández por parte de la ex mandataria con un mensaje publicado en redes.

El encuentro fue organizado por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y contó con la presencia de su rectora, Cristina Caamaño, el poeta y docente de esa casa de estudios Demetrio Iramain, y el referente de la agrupación Epika Damián Rilo.

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