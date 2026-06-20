20 de junio de 2026 - 14:44

Militantes kirchneristas convocan a un banderazo en Parque Lezama para pedir la liberación de Cristina

A un año de la detención de la exmandataria, se llamó a una convocatoria para este sábado y se realizará de manera simultánea en 135 municipios de todo el país.

En el Día de la Bandera Nacional, la militancia kirchnerista realizará mañana un banderazo en Parque Lezama para pedir, una vez más, la liberación de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario desde hace más de un año tras ser condenada por la causa Vialidad.

En el Día de la Bandera Nacional, la militancia kirchnerista realizará mañana un banderazo en Parque Lezama para pedir, una vez más, la liberación de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario desde hace más de un año tras ser condenada por la causa Vialidad.

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NA: MARIANO SANCHEZ
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En el Día de la Bandera, la militancia kirchnerista convocó a un banderazo en Parque Lezama para pedir por la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario desde hace más de un año tras ser condenada por la causa Vialidad.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la organización La Cámpora convocó vía redes sociales a sumarse a la acción con el mensaje: “Este sábado, banderazo en Parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina”. La reunión tendrá lugar en el parque del barrio porteño de San Telmo desde las 15, a poco más de un año de la detención de la actual titular del Partido Justicialista.

Las manifestaciones se llevarán a cabo de manera simultánea en más de 135 municipios de todo el país, para volver a denunciar la “proscripción” de Cristina Kirchner.

Banderazo por Cristina
Convocatoria al banderazo por la liberación de Cristina Kirchner

Convocatoria al banderazo por la liberación de Cristina Kirchner

Durante el acto en Parque Lezama, está pautado un discurso del hijo de la exmandataria Máximo Kirchner. "Nos vemos en un rato. Siempre mover para adelante", expresó el diputado nacional este sábado en su cuenta de Instagram.

Según trascendió, se especula con la posibilidad de que haya un mensaje grabado o por teléfono de Cristina Kirchner, pero aún se ha confirmado.

Los motivos detrás de la modificación de la convocatoria

Debido a las diferentes manifestaciones realizadas San José 1111, que las cuales ocasionaron incidentes frente al edificio donde la expresidenta cumple la prisión domiciliaria.

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Días atrás, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó de manera formal a la exmandataria a cumplir de forma estricta las reglas de su detención, advirtiéndole que, de persistir las manifestaciones que alteren el orden público, dejaría sin efecto el beneficio del arresto domiciliario. Por estemotivo, los militantes decidieron realizar la actividad principal en Parque Lezama.

Asimismo, la Justicia argumentó que la exmandataria fue parte activa de la convocatoria de la manifestación del pasado domingo, colgando una bandera de su balcón que cruzaba la calle. Además, sostuvo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es quien debería autorizar la realización de este tipo de acciones.

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